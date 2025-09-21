جان باختن ۶۰۴ نفر طی یک سال در سوانح رانندگی استان کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی قویدل، با ابراز نگرانی از روند افزایش تصادفات دراستان کرمان گفت: طی پنج ماه نخست سال جاری تعداد ۴۸۷ نفر از هموطنان ما در محورهای مواصلاتی برون شهری استان و ۱۱۷ نفر بر اثر سوانح رانندگی درون شهری جان خود را از دست داده‌اند.

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد ۱۳ درصد جان‌باختگان تصادفات کودکان و ۸۰ درصد فوتی‌ها مرد و ما بقی زن بوده‌اند.

وی با بیان اینکه متأسفانه در کنار آمار بالای تلفات، میزان مصدومان نیز نگران‌کننده است هشدار داد: میزان فوتی‌های ناشی از تصادفات برون شهری در ۵ ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۸ درصد و فوتی‌های تصادفات درون شهری ۲۱ درصد افزایش داشته است.

قویدل، خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال تاکنون، بر اثر وقوع بیش از یک‌هزار و ۶۳۵ فقره تصادف در محورهای مواصلاتی استان کرمان، حدود دو هزار و ۶۶۴ نفر از شهروندان دچار مصدومیت و آسیب جسمی شده‌اند که بخشی از این موارد منجر به نقص عضو شده است.

واژگونی؛ عامل ۵۹ درصد از تصادفات مرگبار

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان تصریح کرد: طبق گزارش کارشناسان، حدود ۵۹ درصد از سوانح منجر به فوت در استان کرمان به دلیل واژگونی خودرو رخ داده است و علل اصلی این نوع حوادث شامل خواب‌آلودگی راننده، بی‌توجهی به جلو، وضعیت نامناسب جاده‌ها و کیفیت پایین خودروها است.

وی از تشکیل بانک اطلاعاتی رانندگان پرخطر در سطح استان کرمان خبر داد و گفت: از ابتدای امسال بیش از ۳۰۰ راننده پرخطر شناسایی و به این بانک اطلاعاتی افزوده شده‌اند که این افراد تحت نظارت و آموزش‌های لازم قرار گرفته‌اند تا از تکرار رفتارهای پرخطر رانندگی جلوگیری شود.

لزوم پیگیری مسئولیت اجتماعی معادن و صنایع بزرگ در ایمنی جاده‌ها

قویدل، با اشاره به نقش مهم شرکت‌ها، معادن و صنایع بزرگ استان کرمان در توسعه زیرساخت‌های ایمنی، افزود: دادگستری استان کرمان از طریق کمیته ویژه استانی در حال پیگیری نقش‌آفرینی این مجموعه‌ها در بهسازی محورهای مواصلاتی است.

وی گفت: همچنین عملکرد بیمه‌ها در فرهنگ سازی و اطلاع رسانی به منظور کاهش آسیب‌های ناشی از تصادف نیز در این کمیته مورد بررسی قرار دارد.

خودروهای شوتی و قاچاق؛ معضل جدی در محورهای کرمان

وی با بیان اینکه بخشی از تصادفات مرگبار ناشی از تردد خودروهای شوتی و قاچاقچیان سوخت در جاده‌های استان کرمان است، اظهار داشت: این موضوع به یکی از چالش‌های مهم در ایمنی جاده‌ای کرمان تبدیل شده است که نیازمند برخورد قاطع و برنامه‌ریزی دقیق از سوی نهادهای انتظامی و امنیتی است.

معاون دادگستری استان کرمان بر لزوم نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی به‌ویژه اتوبوس‌ها تأکید کرد و افزود: دستگاه‌های متولی باید ضمن درک مشکلات کامیون‌داران و اتوبوس‌داران، با ارائه

اصلاح ۲۱ نقطه حادثه‌خیز استان کرمان

قویدل، با اشاره به شناسایی بیش از ۲۰۰ نقطه حادثه‌ساز در استان کرمان گفت: شناسایی نقاط حادثه‌خیز شهری و برون‌شهری با همکاری دستگاه‌های متولی در دستور کار است و از ابتدای سال تاکنون ۳۵ نقطه در اولویت قرار گرفته و با همکاری پلیس و اداره کل راهداری، تاکنون ۲۱ نقطه بهسازی و اصلاح شده است.

وی بر لزوم راه‌اندازی و ارتقای سامانه‌های هوشمند کنترل ترافیک در جاده‌ها و معابر شهری تأکید کرد و افزود: تصادف نتیجه عوامل متعددی از جمله خطای انسانی، ضعف زیرساختی جاده‌ها، استاندارد نبودن خودروها و سایر عوامل است که باید با دید کارشناسی مورد بررسی قرار گیرند.

قویدل، با اشاره به خلأهای قانونی موجود در حوزه مقابله با علل تصادف، اظهار داشت: مصرف مواد مخدر، روان‌گردان‌ها و مشروبات الکلی یکی از عوامل پنهان اما جدی در بروز سوانح رانندگی است که باید مورد توجه مسئولان، نهادهای درمانی، اجتماعی و انتظامی قرار گیرد.