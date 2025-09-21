نشست محرمانه «نتانیاهو» درباره به رسمیت شناختن فلسطین توسط کشورها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی امروز یکشنبه در گزارشی اعلام کرد: بنیامین نتانیاهو (نخست وزیر رژیم صهیونیستی) جلسه‌ای فوری و محرمانه بدون حضور بن گویر (وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی) و اسموتریچ (وزیر دارایی رژیم اشغالگران قدس) در مورد واکنش به اقدام چند کشور در به رسمیت شناختن کشور فلسطین برگزار کرد.

بر اساس اعلام این رسانه صهیونیستی، در این جلسه ویژه، نتانیاهو بر اهمیت هماهنگی کامل با دولت ترامپ در واکنش به گام‌های به رسمیت شناختن کشور فلسطین (از سوی کشورها) تأکید کرد.

۳ کشور انگلیس، استرالیا و کانادا اعلام کردند که رسماً کشور فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند.

در بیانیه صادره از سوی نخست وزیر و وزیر امور خارجه استرالیا در این خصوص آمده است: استرالیا آرمان‌های مشروع و دیرینه مردم فلسطین برای داشتن کشوری مستقل را به رسمیت می‌شناسد. اقدام امروز برای به رسمیت شناختن، نشان دهنده تعهد دیرینه استرالیا به راه حل (موسوم به) دو دولتی است که همواره تنها راه برای صلح و امنیت پایدار است.

دفتر نخست وزیر کانادا (PMO) در این ارتباط اعلام کرد: طی دهه‌های متمادی، تعهد کانادا به [راه حل دو دولتی] بر این انتظار استوار بود که این نتیجه در نهایت به عنوان بخشی از یک توافق مذاکره شده حاصل شود.

کر استارمر نخست وزیر انگلیس هم در این خصوص اعلام کرد: امروز ما کشور فلسطین را به رسمیت شناختیم تا امید صلح را زنده کنیم.