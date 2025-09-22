به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو صبح دوشنبه در مراسم افتتاح بخش تکمیلی ۱۰ مگاواتی نیروگاه خورشیدی ۶۳ مگاواتی استان و آغاز عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی ۵۳ مگاواتی قم، با تبریک آغاز هفته دفاع مقدس اظهار کرد: اجرای این پروژهها یکی از طرحهای اساسی و زیربنایی استان در مسیر تحقق توسعه پایدار و امنیت انرژی است.
وی با اشاره به ظرفیتهای بالای قم در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر افزود: تاکنون برای احداث نیروگاههای برق در استان بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ مگاوات پروانه صادر شده است که از این میزان، حدود یکهزار و ۶۰۰ مگاوات به طرحهای مقیاس بزرگ اختصاص دارد.
وی گفت: اجرای چنین طرحهایی به دلیل ضرورت ایجاد خط انتقال ۳۴ کیلومتری و توسعه پستهای فوق توزیع ۴۰۰ کیلوولت زمانبر بوده و تکمیل آنها دستکم دو تا سه سال به طول خواهد انجامید.
استاندار قم در ادامه با بیان اینکه در کنار پروژههای کلان، برنامهای ویژه برای احداث ۹۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در دستور کار قرار گرفته است، گفت: هدفگذاری شده این طرحها تا سال آینده به بهرهبرداری برسند و در نتیجه ظرفیت برق خورشیدی استان جهش چشمگیری پیدا کند.
وی یادآور شد: در حال حاضر ظرفیت تولید نیروگاههای خورشیدی قم حدود ۴۹ مگاوات است که پیشبینی میشود تا پایان سال جاری به بیش از ۲۰۰ مگاوات افزایش یابد و این در حالی است که پیک مصرف استان ۳۰۰ مگاوات برآورد میشود و طبق برنامهریزیها تا سال آینده سه برابر این میزان برق از محل انرژیهای تجدیدپذیر تولید خواهد شد.
بهنامجو با تأکید بر لزوم تسریع در اجرای پروژههای انتقال نیرو، خاطرنشان کرد: بخشی از چالشهای زیرساختی حوزه انرژی قم با تکمیل خطوط انتقال و توسعه پستهای برق برطرف میشود و این امر امکان پشتیبانی از شبکه سراسری کشور را نیز فراهم میسازد.
وی در پایان از برگزاری جلسات منظم با سرمایهگذاران و تولیدکنندگان فعال در حوزه انرژیهای نو خبر داد و افزود: این نشستها بهطور مستمر و هر دو روز یک بار برگزار میشود تا موانع احتمالی برطرف و روند اجرای پروژهها بدون وقفه ادامه یابد.
نظر شما