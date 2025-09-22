سفارت ایران در لبنان: متجاوزان به ایران چیزی جز شکست بدست نخواهند آورد

به گزارش خبرگزاری مهر، سفارت جمهوری اسلامی ایران در لبنان با اشاره به هفته دفاع مقدس و سالروز حمله رژیم بعث عراق به ایران در حساب رسمی خود در برنامه ایکس نوشت: در چنین روزی، ۳۱ شهریور ۱۳۵۹، رژیم صدام حسین با حمایت و هماهنگی کامل قدرت‌های استکباری به رهبری ایالات متحده آمریکا، تجاوزی ناعادلانه علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد.

سفارت ایران افزود: هدف این تجاوز، نابودی انقلاب و نظام اسلامی بود که با اراده مردم ایران ظهور کرده بود. آن ظالم فاسد، جنگی وحشیانه را به راه انداخت که هشت سال به طول انجامید و در طی آن از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرد و صدها هزار شهید و زخمی برجای گذاشت. با وجود عظمت جنایات، او نتوانست اراده مردم مقاوم و فداکار ایران را بشکند.

سفارت ایران در بیروت همچنین نوشت: سرنوشت رژیم‌های متجاوزی که قلدری، کشتار و ویرانی را پیشه خود می‌کنند، چیزی جز نابودی و زوال نخواهد بود، همانطور که در مورد رژیم معدوم صدام چنین شد. هرکسی که جرأت حمله به جمهوری اسلامی را داشته باشد، جز ناامیدی، شکست و انتقام عادلانه چیزی به دست نخواهد آورد.