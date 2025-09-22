به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی در حاشیه مراسم جشن شکوفهها که امروز برگزار شد، با بیان اینکه امروز یک میلیون و ۲۵۰ هزار دانشآموز پایه اول ابتدایی وارد فضای مدارس شدند گفت: دانش آموز اول ابتدایی شور و شوق بیشتری دارد.
وی درباره موضوع مطرح شده در جلسه هیئت دولت درخصوص برگزاری جشن ملی ایرانیان افزود: هرنقشی که به ما داده شود، در هر زمینهای که باشد، به بهترین شکل آن را انجام خواهیم داد.
کاظمی در خصوص تغییرات کتب درسی نیز اظهار کرد: کتب درسی دوره اول ابتدایی بازنگری، تدوین و چاپ شده اما به صورت آزمایشی در ۸ مدرسه اجرا میشود؛ بازخوردها گرفته میشود و در سالهای آینده این تغییرات در مدارس بیشتری اعمال خواهد شد.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه پایه اول ابتدایی بسیار مهم است اظهار کرد: سال آینده در مدارس بیشتری و احتمالاً در یک پروسه سه ساله در کل کشور، دوره اول ابتدایی را تغییر میدهیم.
کاظمی با بیان اینکه هیچ کمبودی نه در فضای آموزشی، نه در مدرسه، نه در معلم و نه در تجهیزات داریم ادامه داد: بیش از ۸۵ هزار مجوز استخدام گرفته شده و حدود ۶۰ هزار نفر وارد فضای آموزش و پرورش میشوند، همین امروز ۳۱ شهریور ماه نتایج ماده ۲۸ را اعلام میکنیم و این افراد را از فردا سرکلاس درس میآوریم.
کاظمی همچنین خطاب به خانوادهها و جامعه گفت: خواهش میکنم در خصوص شهریه مدارس و تخلفات احتمالی، مسائل قانونی رعایت شود و با گزارش هر گونه تخلف برخورد جدی صورت خواهد گرفت.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت آغاز سال تحصیلی گفت: ماه مهر، ماه دانایی و خردورزی است و آغاز سال تحصیلی بزرگترین و مهمترین رویداد فرهنگی و اجتماعی در کشور به شمار میرود که میتواند منشأ تحولات گستردهای باشد.
وی افزود: شور و اشتیاقی که در خانوادهها و مدارس دیده میشود، نشاندهنده اهمیت تعلیم و تربیت و نقش حیاتی معلمان و اولیا در رشد و تربیت دانشآموزان است. معلمان و اولیا باید دائماً در ارتباط باشند و دغدغههای تربیتی دانشآموزان را رصد کنند. مدرسه جایی برای یادگیری رفتارهای خوب، زندگی جمعی و آموزش علم و دانش است. همچنین با همکاری رسانهها و صدا و سیما، سیمای مدرسه و آموزش به صورت برجسته در جامعه دیده میشود که این امر باعث ارتقاء نظام تربیت خواهد شد.
وزیر آموزش و پرورش درباره طرح دانش گفت: این طرح در مراحل کارشناسی است و باید در فضای کارشناسی بررسی شود. نظرات مختلف اهمیت دارد و آموزش و پرورش نیز نقش خود را در این زمینه ایفا خواهد کرد.
