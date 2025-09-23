به گزارش خبرنگار مهر، طی یک ماه گذشته تنیس روی میز به واسطه عملکرد ملی پوشانش در دو رویداد مختلف، صاحب مدال های ماندگاری در سطح فیدرهای جهانی شد. اول تیم دوبل برادران عالمیان در فیدر جهانی چک صاحب مدال نقره شد و در بخش انفرادی همین رقابت ها هم نوشاد عالمیان به عنوان قهرمانی دست یافت.

در بخش بانوان هم مدالی تاریخی توسط شیما صفایی به دست آمد. این ملی پوش تنیس روی میز در فیدر ترکیه با از پیش رو برداشتن نفراتی مانند نفر اول تنیس روی میز ترکیه و نفر اول آفریقا و دارنده رنکینگ ۴۸ دنیا، صاحب مدال برنز شد.

مهرداد علی قارداشی رئیس فدراسیون تنیس روی میز تاکید دارد که این نتایج و در کل عملکرد پینگ پنگ بازان در ماه های اخیر نشان از پیشرفت این رشته دارد و این می تواند نوید بخش کسب نتایجی بهتر از همیشه در مسابقات قهرمانی آسیا و بعد از آن بازی های اسلامی باشد.

تیم دوبل برادران عالمیان در فیدر جهانی چک با نایب قهرمانی صاحب اولین مدال این بخش در رده سنی بزرگسالان شد

قارداشی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: عملکردی که بازیکنان ایران طی ماه های اخیر داشتند و به خصوص با نتایج و مدال های فیدر جهانی نوشاد و نیما عالمیان و شیما صفایی پررنگ تر شد، نشان می دهد که تنیس روی میز نه تنها پسرفت نداشته و درجا نزده است، بلکه پیشرفتی در حد ثبت «اولین»ها هم داشته است. مدال نقره دوبل نوشاد و نیما در چک، اولین مدال تاریخ تنیس روی میز ایران در بخش دونفره رده سنی بزرگسالان بود و مدال شیما صفایی هم اولین مدال بخش زنان در فیدرهای جهانی بود.

وی که پیش از این در تحلیل عمکرد نمایندگان ایران در فیدر چک تاکید داشت که «موتور نوشاد عالمیان روشن و به سهمیه دوبل المپیک امیدوارتر شده است»، ادامه داد: مدال های به دست آمده در راستای یک حرکت رو به بالا است. همین مدال طلای شیما صفایی در شرایطی حاصل شد که او پیش از این در قابت های آسیایی آستانه موفق به شکست بازیکن کره شمالی شد در حالیکه گرفتن امتیاز از بازیکنان این کشور سخت است. صفایی تا چندی پیش لژیونر آلمان بود اما به قدری در لیگ این کشور خوب بازی کرد که مورد توجه فرانسوی ها قرار گرفت و وارد پرو A این کشور شد و بعد از نوشاد و نیما سومین لژیونر فرانسه شد.

مدال طلای فیدر چک در بخش انفرادی از آن نوشاد عالمیان شد

قارداشی تاکید کرد: نتایج خوب تنیس روی میز در ماه های اخیر محدود به عالمیان ها و صفایی نمی شود. وانیا رحیمی و ستایش ایلوخانی هم از جمله بازیکنانی بودند که طی این مدت در مسابقات مختلف، عملکرد خوبی از خود نشان دادند همانطور که در بخش مردان، بازیکنان اعزامی ایران مانند بنیامین فرجی و نوید شمس اگر هم مدال کسب نکردند، عملکردی امیدوارکننده داشتند.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز با تاکید بر تلاشی که خودِ بازیکنان این رشته دارند، یادآور شد: فدراسیون هم تا جای ممکن کنار بازیکنان است. در حد توان مالی که داریم شرایط اعزام را برای آنها مهیا می کنیم و در مورد فعالیت باشگاهی هم، زمابندی مسابقات را به گونه ای تنظیم می کنیم که آنها در کنار حضور در لیگ کشورهای مختلف، بتوانند در لیگ ایران هم شرکت داشته باشند و از این راه هم درآمدزایی کنند. خیلی مواقع اصلا تیم ملی اردو ندارد اما خوابگاه فدراسیون را در اختیار بازیکنان قرار می دهیم چون فکر می کنند تمرین در تهران برای‌شان بهتر است. به هر حال آنها ورزش حرفه‌ای می کنند و فکر درستی دارند که اگر جای بزرگ تر و پیشرفته تر تمرین کنند و حریف تمرینی داشته باشند، برای‌شان بهتر است. فدراسیون هم کوتاهی نمی کند.

قارداشی تصریح کرد: به هر حال باید حمایت و تلاش در کنار هم باشد تا بازیکنان بتوانند قراردادهای حرفه ای منعقد کنند و حرفه ای ورزش خود را دنبال کنند. باید حرفه ای رفتار کرد تا به نتیجه رسید و آنچه امروز در تنیس روی میز می بینیم، نتیجه همین رفتار است.

شیما صفایی با ایستادن در رده سوم فیدر ترکیه، صاحب اولین مدال تاریخ تنیس روی میز زنان ایران در فیدرهای جهانی شد

وی همچنین اشاره ای به شرایط مالی داشت و گفت: واقعیت این است که هرچه می گذرد، بودجه ما نسبت به هزینه های مان کمتر می شود. البته از وزارت ورزش و کمیته المپیک و شخص دنیامالی و خسروی وفا بابت حمایت های صورت گرفته تشکر می کنم اما کاش نگاه مسئولان کشور به ورزش پررنگ تر شود. کشتی با قهرمانی هایش موجی از غرور و شادی در جامعه ایجاد کرد. همین مسئله اهمیت ورزش و جایگاهش در کشور را یادآور می شود.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز با اشاره به در پیش بودن دوره تنظیم لایحه بودجه برای سال آینده گفت: افزایش ۲۰ - ۱۰ درصدی بودجه ورزش اصلا پاسخگو نیست. با لحاظ کردن تاثیرگذاری ورزش، باید بودجه آن باید ۵۰ درصد افزایش داشته باشد. در این صورت و با رویکردی که وزیر ورزش دارد، کمک قابل توجهی به فدراسیون ها حتی برای ساخت زیرساخت های آنها می شود.

مهرداد علی قارداشی در پایان با اشاره به در پیش بودن مسابقات تنیس روی میز قهرمانی آسیا (مهر - هند) و بعد از آن بازی های اسلامی (آبان - ریاض) گفت که شرایط ملی‌پوشان و به خصوص عملکرد و نتایجی که اخیرا داشته اند، امیدواری بیشتری برای کسب نتایج مطلوب تر نسبت به اداوار گذشته این رقابت ها ایجاد کرده است.