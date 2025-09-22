معاون بنیاد مسکن: عملیات ساخت ۱۱ هزار واحد مسکن محرومان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا سهرابی معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به روند اجرای طرح مسکن محرومان که با همکاری بنیاد مسکن و سازمان ملی زمین و مسکن در حال انجام است، اظهار کرد: در قالب تفاهم‌نامه احداث ۵۰ هزار واحد مسکن محرومان با سازمان ملی زمین و مسکن، تاکنون عملیات ساخت ۱۱ هزار واحد آغاز شده است.

وی در خصوص تأمین زمین از سوی سازمان ملی زمین و مسکن گفت: زمین مورد نیاز برای احداث حدود ۴۶ هزار واحد مسکونی موضوع این تفاهم‌نامه توسط سازمان ملی زمین و مسکن تأمین شده است.

سهرابی در پایان گفت: تاکنون ۳۸۰ هزار واحد مسکن محرومان در یک سال گذشته تکمیل و به بهره‌برداری رسیده است.