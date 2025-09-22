  1. استانها
  2. قم
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۳۴

دیدار معاون اجرایی رئیس‌جمهور با آیت‌الله حسینی بوشهری

قم- معاون اجرایی رئیس جمهور در ادامه برنامه های سفر خود به قم با رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دیدار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور ظهر دوشنبه در ادامه برنامه‌های سفر به قم با حضور در محل ساختمان جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با آیت‌الله حسینی بوشهری رئیس این نهاد حوزوی و امام جمعه قم دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، توسعه همکاری‌های دولت با نهادهای حوزوی، بررسی مسائل جاری کشور و نیز ارائه گزارشی از اقدامات دولت در حوزه سیاست خارجی و امور اجرایی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

قائم‌پناه در جریان این دیدار با اشاره به برنامه‌ها و اقدامات دولت، بر اهمیت نقش حوزه علمیه و مراجع تقلید در هدایت فرهنگی و اجتماعی جامعه تأکید کرد و خواستار بهره‌مندی دولت از رهنمودهای مراجع دینی در پیشبرد سیاست‌ها و برنامه‌های کلان کشور شد.

آیت الله حسینی بوشهری امام جمعه قم نیز ضمن تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط دولت با بدنه حوزه، بر توجه به مطالبات مردم، ارتقای معیشت عمومی و ضرورت تحقق عدالت اجتماعی به عنوان اولویت‌های اجرایی کشور تأکید کردند.

