بقایی: «غزه» دشوارترین آزمون در ۸۰ سالگی سازمان ملل است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس نوشت: ما برای حضور در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک آمدهایم. پیام نشست امسال «با هم، [برای دنیایی] بهتر: بیش از ۸۰ سال برای صلح، توسعه و حقوق بشر»، یک نقطه عطف در زمانهای خطیر است.
وی ادامه داد: این نشست در حالی در هشتادمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد برگزار میشود که اصول و اهداف بنیادین ملل متحد در معرض تهدیدهای بیسابقه از ناحیه یکجانبهگرایی ستیزهجویانه، زورگویی، بیاعتنایی به حقوق بینالملل، و مصونیت در مقیاس کلان برای شدیدترین نقضهای حقوق بشر و حقوق بشردوستانه قرار دارد.
سخنگوی وزارت خارجه گفت: نسلکشی ادامهدار در غزه، سختترین آزمون برای سلامت نهادی و اعتبار هنجاری سازمان ملل محسوب میشود. اگر قرار است سازمان مللی کارآمد و مفید داشته باشیم، اعضای آن باید فوراً با عزمی راسخ برای توقف این وحشیگری و محاکمه و مجازات جنایتکاران اقدام کنند.
