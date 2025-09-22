  1. استانها
  2. گلستان
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۰۳

ساعات کاری ادارات و بانک‌های گلستان از اول مهر به روال عادی برمی‌گردد

گرگان- با پایان فصل تابستان، ساعات کاری ادارات استان گلستان از اول مهر از ساعت ۷ صبح تا ۱۴ خواهد بود و بانک‌ها نیز از ساعت ۷:۳۰ خدمات خود را آغاز می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، با پایان فصل تابستان و اتمام دوره اجرای مصوبه دولت در خصوص کاهش ساعت کاری ادارات، از ابتدای مهرماه ساعات کاری به روال عادی بازمی‌گردد.

برهمین اساس ساعت کاری ادارات استان از ساعت ۷ صبح تا ۱۴ خواهد بود و بانک‌ها نیز از ساعت ۷:۳۰ صبح خدمات خود را آغاز خواهند کرد. همچنین زمان آغاز فعالیت مدارس متوسطه ساعت ۷:۳۰ و مدارس ابتدایی از ساعت ۸ صبح تعیین شده است.

علاوه براین با هدف تسهیل شرایط برای والدین شاغل، آغاز ساعت کاری این گروه از کارکنان به‌صورت شناور و بین ساعت ۷ تا ۸ صبح در نظر گرفته شده است.

براساس این مصوبه واحدهای صنعتی از ساعت ۷ صبح و مراکز آموزش عالی و پژوهشی از ساعت ۸ فعالیت خود را آغاز می‌کنند.

مطابق برنامه معمول، از اول مهر ادارات در روزهای پنج شنبه از ساعت ۷ صبح تا ۱۳ فعال خواهند بود. در خصوص احتمال تغییر در ساعت کاری پنج‌شنبه‌ها، بنابر اعلام استانداری بررسی‌هایی در حال انجام است که در صورت تصویب، اطلاع‌رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

