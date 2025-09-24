شهدا در تاریخ «ماندگار» شدند؛ ولایتمداری رکن اصلی شخصیت شهیدان

سردار حسین معروفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن قدردانی از دست اندرکاران اجلاسیه سه هزار شهید استان سمنان بیان کرد: برگزاری اجلاسیه‌های شهدا، تداوم راه این عزیزان است.

وی با بیان اینکه شهدای ما دارای برخی ویژگی‌های مشترک هستند، گفت: یکی از شباهت‌های شهدا این است که همه شأن در تاریخ ماندگار شدند.

معاون سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه شهدا درس خوانده مکتب امام خمینی (ره) بودند که خود ایشان در مکتب امام حسین (ع) طی طریق می‌کردند، تاکید کرد: شهدای ما ولایتمدار بودند.

معروفی با بیان اینکه حضرت عباس (ع) الگوی ولایتمداری شهدای ما بودند، افزود: شهدا ویژگی‌های بارز قمر بنی هاشم (ع) را در خود نهادینه کرده بودند و مثال بارز آن هم پشتیبانی از امام زمان (عج) و ولی فقیه بود.

وی با بیان اینکه تسلیم امام بودن، ویژگی مشترک شهدای ما در دوران دفاع مقدس بود، افزود: اگر وصیت نامه‌های شهدا را مرور کنیم، بخش بزرگی از همه این وصیت نامه‌ها درباره تنها نگذاشتن امام (ره) و ولایتمداری است.

معاون هماهنگ کننده بسیج مستضعفین کشورمان با بیان اینکه ماندگاری شهدا ما به واسطه این است که این شهدا در مکتب عاشورا حضور داشتند، گفت: مکتب شهدا هنوز هم در بین مردم ایران اسلامی به قدرت ادامه دارد.

معروفی همچنین با بیان اینکه اجلاسیه های شهدا ادامه دادن راه شهدا است، افزود: شهدا الگوها و اسوه‌های ملت ما هستند و اجلاسیه های شهدا در راستای الگوسازی نسل جوان مؤثر است.

معروفی، معاون بسیج مستضعفین کشور سخنران شب نخست و مراسم افتتاحیه اجلاسیه بزرگ شهدای استان سمنان بود. این اجلاسیه از دوشنبه هفته جاری آغاز و به مدت هفت روز در مصلای امیر المومنین (ع) سمنان پابرجا است.