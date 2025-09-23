فؤاد شکر؛ از نقش آفرینی در اسارت نظامیان صهیونیست تا فرماندهی میدانی

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: فؤاد شُکر معروف به «حاج محسن» در ۲۵ آوریل ۱۹۶۱ در شهرک النبی شیت در منطقه بعلبک در شرق لبنان متولد شد. وی از همان ابتدای جوانی به همراه ۱۰ تن دیگر از جوانان منطقه سنگ بنای تأسیس حزب الله را بنیان گذاشت و در نبرد خلده علیه اشغالگران در جریان تهاجم اسرائیل به لبنان در سال ۱۹۸۲ شرکت کرد. او عملیات اعزام نیروهای حزب‌الله به بوسنی و هرزگوین را بین سال‌های ۱۹۹۲ و ۱۹۹۵ مدیریت کرد.

سوابق عملیاتی

روزنامه الاخبار می‌نویسد که شکر از اولین کسانی بود که به فکر برنامه‌ریزی برای اسیر کردن نظامیان صهیونیست افتاد تا آنها را با مبارزانی که به اسارت رژیم صهیونیستی در آمده بودند، مبادله کند. وی شخصاً تلاش کرد تا عملیات اسارت را در منطقه الجیه، در طول محاصره بیروت، انجام دهد، اما نظامی اسیر، کشته شد و امکان انتقال جسد او به بیروت وجود نداشت.

شُکر همچنین شخصاً بر عملیات اسیر کردن دو نظامی صهیونیست در شهرک کونین در سال ۱۹۸۶ نظارت داشت که توسط شهید سمیر مطوط، یکی از اعضای نسل اول حزب الله رهبری شد.

حاج محسن مسئول برنامه‌ریزی نظامی مقاومت اسلامی در لبنان در جنگ ۳۳ روزه و جنگ‌های بعدی علیه رژیم صهیونیستی بود. شکر اولین مسئول نظامی مرکزی حزب‌الله از زمان تأسیس آن بود و عضو شورای مرکزی حزب و همچنین عضو شورای جهادی بود.

برخی فؤاد شکر را در زمان شهادتش مشاور ارشد شهید سید حسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله و نفر اول فرماندهان نظامی حزب معرفی می‌کنند. شکر در بالاترین نهاد نظامی حزب‌الله، یعنی «شورای جهادی» فعالیت می‌کرد و در جریان مبارزه با تروریسم در سوریه نیز مشارکت داشت.

چندین دهه سردرگمی سیا و موساد

شُکر طی چندین دهه، نه تنها هدف رژیم صهیونیستی، بلکه هدف آمریکا نیز بود که نگرانی شدیدی از فعالیت‌های چند جبهه‌ای او داشت. لذا از سال ۲۰۱۷ و به بهانه مشارکت در بمب‌گذاری در پادگان تفنگداران دریایی در بیروت در سال ۱۹۸۳، که منجر به کشته شدن ۲۴۱ نفر از نیروهای تفنگداران دریایی آمریکا شد، در لیست تحریم‌های آمریکا قرار گرفت و ۵ میلیون دلار جایزه برای وی تعیین شد.

به نوشته المیادین در طول جنگ ۳۳ روزه شهید فواد شکر هرگز اتاق عملیات را ترک نکرد و همه جزئیات نبرد با دشمن صهیونیستی را زیر نظر داشت. این فرمانده شهید حزب الله در آن زمان مسئولیت نیروی موشکی و دریایی را بر عهده داشت که ناوچه ساعر دشمن اشغالگر را هدف قرار داد و ورق جنگ را به نفع حزب الله برگرداند.

شخصیت نظامی و فردی حاج محسن

حاج محسن در طول زندگی پربار نظامی خود در داخل و خارج از لبنان، دو ویژگی متمایز در عملیات اسارت صهیونیست‌ها یا حمله به مواضع آنها داشت که شامل برنامه‌ریزی دقیق و اجرای حساب شده بود.

المیادین می‌نویسد که حاج محسن یکی از کسانی بود که با همه فرماندهان و رهبران مقاومت لبنان کار کرد و از مغز متفکرهای حزب الله در عملیات‌های نظامی محسوب می‌شد. همه کسانی که او را می‌شناسند تأیید می‌کنند که حاج محسن در سطح فرهنگی و انسانی شخصیت بسیار بالایی داشت و با هوشمندی قابل توجه و تخصصی که در امور نظامی داشت، برنامه‌های مؤثری ضد دشمن اشغالگر طراحی می‌کرد.

حاج محسن رویدادها را با دقت و از زوایای مختلف مستند می‌کرد و از تحریف رویدادها بیزار بود.

فؤاد شکر رابطه کاری و نظامی و دوستی استثنایی با حسان اللقیس از فرماندهان حزب الله داشت که در ژانویه ۲۰۱۳ توسط رژیم صهیونیستی در مقابل خانه‌اش در بیروت ترور شد. شهادت اللقیس تأثیر زیادی در روحیه او ایجاد کرد. این دو فرمانده نظامی، در نظارت بر ساخت توانمندی‌های پهپادی و موشکی دقیق و برنامه‌های آموزش نظامی مختلف حزب‌الله، همراه و همکار بودند.

شهادت فواد شکر

در روز سه‌شنبه ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۴ (۹ تیر ۱۴۰۳)، ارتش صهیونیستی اعلام کرد که فؤاد شکر را در حمله‌ای که هواپیماهایش به ساختمانی در محله حاره حریک در ضاحیه جنوبی بیروت انجام دادند، ترور کرده است.

روز بعد از حمله، حزب‌الله در بیانیه‌ای رسمی شهادت حاج محسن را تأیید و اعلام کرد که پیکر او را زیر آوار ساختمانی که رژیم صهیونیستی هدف قرار داده بود، پیدا کرده است. حزب الله در روز پنجشنبه ۱ اوت مراسم باشکوهی برای تشییع پیکر شهید فواد شکر برگزار کرد و سید حسن نصرالله دبیرکل شهید حزب الله در این مراسم سخنرانی کرد.

شهید سید حسن نصرالله در این سخنرانی اعلام کرد که به صورت روزانه با فؤاد شکر در تماس بوده و دیدارهای حضوری دائمی با او داشته است. شُکر، سید حسن نصرالله را در جریان تمام جزئیات عملیات نظامی در جبهه پشتیبانی که تحت مدیریت و هماهنگی او بود، قرار می‌داده است.