به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم شریفی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز عصر سه شنبه در مراسم هشتمین جشنواره مطبوعات استان البرز که با حضور مسئولان استانی و فعالان فرهنگی و رسانه‌ای برگزار شد، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، از همراهی بی‌وقفه فعالان رسانه‌ای، خصوصاً بسیج رسانه و همکاران معاونت فرهنگی و رسانه‌ای این اداره کل تقدیر کرد.



شریفی با اشاره به رشادت‌های رزمندگان و فداکاری اصحاب فرهنگ و هنر در دوران دفاع مقدس گفت: قریب به ۲۰۰ هزار نفر از فرهیختگان، هنرمندان و فعالان رسانه، سرمایه وجود خود را برای اعتلای میهن اسلامی فدا کردند و یادآوری این حماسه هر روز لازم و ضروری است.



وی با مقایسه مجاهدت‌های اصحاب رسانه در «جنگ ۱۲ روزه» با رشادت‌های دوران دفاع مقدس اظهار داشت: در آن روزها، خبرنگاران و عکاسان استان البرز بدون هیچ واهمه‌ای، در میانه میدان، گزارش تهیه و رویدادها را ثبت کردند؛ این نشان‌دهنده تعهد و غیرت حرفه‌ای آنان است.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز کسب رتبه برتر جشنواره شهید رجایی توسط این اداره کل را نتیجه همکاری‌ها دانست و افزود: آنچه باعث شد جشنواره مطبوعات استان در سطح ملی بدرخشد، فعالیت‌های مؤثر شما اصحاب رسانه است که البرز را هم‌تراز استان‌های برتر کشور قرار داد.



شریفی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده البرز در حوزه فرهنگ، هنر و علوم قرآنی تصریح کرد: تنها هشت استان موفق به دریافت مجوز برگزاری جشنواره مطبوعات شده‌اند و البرز یکی از این استان‌ها است؛ این افتخاری بزرگ برای ما محسوب می‌شود.



وی همچنین با یادآوری نقش خانواده معظم شهید سرهنگ چوبداری در این برنامه ویژه، اظهار امیدواری کرد برگزاری این جشنواره مورد رضایت حق تعالی و خانواده معظم شهدا قرار گیرد و گفت: به برکت نام شهدا و تلاش‌های مشترک، وظیفه داریم بهترین عملکرد را در عرصه فرهنگ و رسانه داشته باشیم.