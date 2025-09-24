  1. استانها
۲ مهر ۱۴۰۴، ۷:۵۳

تصاویر انفجارهای مشهد

مشهد- روابط عمومی سپاه امام رضا(ع) با انتشار تصاویر انفجارهای نمایش رزمی مشهد از شروع تمرین این نمایش خبر داد.

