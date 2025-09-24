https://mehrnews.com/x396QC ۲ مهر ۱۴۰۴، ۷:۵۳ کد خبر 6599937 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲ مهر ۱۴۰۴، ۷:۵۳ تصاویر انفجارهای مشهد مشهد- روابط عمومی سپاه امام رضا(ع) با انتشار تصاویر انفجارهای نمایش رزمی مشهد از شروع تمرین این نمایش خبر داد. دریافت 6 MB کد خبر 6599937 کپی شد مطالب مرتبط کنگره ۱۸ هزار شهید خراسان رضوی یک حرکت فرهنگی بزرگ است کنگره ۱۸ هزار شهید خراسان؛ فرصتی برای همگرایی استان اطلاعیه سپاه امام رضا (ع) در خصوص صداهای ناهنجار این شبهای مشهد برچسبها انفجار سپاه امام رضا(ع) مشهد هفته دفاع مقدس
