قالیباف: تصور اینکه عملیات ۷ اکتبر بازی اسرائیل بوده کاملا اشتباه است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در برنامه تلویزیونی ماجرای جنگ به تشریح مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات منطقه، بهویژه عملیات ۷ اکتبر حماس و نقش گروههای مقاومت پرداخت. وی با تأکید بر استقلال تصمیمگیری گروههای مقاومت، اظهار داشت که حماس بهصورت مستقل و بدون اطلاع ایران یا حتی حزبالله لبنان، عملیات ۷ اکتبر را طراحی و اجرا کرد.
حماس؛ گروه آزادیبخش، نه تروریستی
قالیباف با رد اتهامات علیه حماس مبنی بر تروریستی بودن این گروه، تأکید کرد: حماس بر اساس فرهنگ اسلامی و قرآنی یک گروه آزادیبخش است که برای آزادسازی سرزمین اشغالی فلسطین از دست اشغالگران مبارزه میکند. این تصور که حماس به دنبال آشوب است، کاملاً اشتباه است.
وی افزود: حماس در عملیات ۷ اکتبر خودسرانه و با طراحی کاملاً محرمانه عمل کرد و حتی حزبالله و ایران از آن اطلاع نداشتند. این موضوع را مقام معظم رهبری نیز تأیید کردند.
شکست ادعای تسلط اطلاعاتی رژیم صهیونیستی
رئیس مجلس با اشاره به عملیات ۷ اکتبر، گفت: رژیم صهیونیستی مدعی تسلط اطلاعاتی است و ادعا میکند هر تحرکی را پیش از وقوع خنثی میکند، اما حماس توانست این عملیات گسترده را بدون اطلاع این رژیم اجرا کند. این نشاندهنده توانمندی حماس و ناکامی رژیم صهیونیستی است.
رد شایعه طراحی عملیات ۷ اکتبر توسط اسرائیل
قالیباف شایعه دستداشتن رژیم صهیونیستی در طراحی عملیات ۷ اکتبر را رد کرد و اظهار داشت: اگر این عملیات ساختگی بود، رژیم صهیونیستی میتوانست ظرف چند ماه حماس را نابود کند و گروگانها را آزاد کند. اما پس از دو سال، این رژیم همچنان ناکام مانده و این ادعا کاملاً بیاساس است.
قدرت منطق در برابر منطق قدرت
رئیس مجلس با تأکید بر تفاوت نگاه ایران و دشمنانش، گفت: قدرت ما در منطق ریشه دارد که برگرفته از قرآن و فرهنگ ایرانی-اسلامی است. در مقابل، منطق آمریکا و رژیم صهیونیستی مبتنی بر زور و قدرت است. ما به دلیل منطق قوی خود، در برابر زیادهخواهیهای دشمنان ایستادهایم.
جنگ وجودی با دشمن
قالیباف با اشاره به تقابل عمیق ایران با دشمنانش، اظهار داشت: دشمن نهتنها با جمهوری اسلامی، بلکه با ایران ۹۰ میلیونی با موقعیت ژئوپلیتیکی و فرهنگ غنی آن مخالف است. دشمن نمیخواهد ایرانی قدرتمند با نظام اسلامی در منطقه حضور داشته باشد.
حمایت از مقاومت، نه دخالت در تصمیمات
وی در خصوص نقش ایران در جنگهای منطقهای، گفت: ما در تصمیمگیریهای حزبالله و حماس دخالت نمیکنیم. آنها خودشان بر اساس شرایط سیاسی و عملیاتی تصمیم میگیرند، اما ما از تصمیمات آنها در راستای دفاع از سرزمین و آرمانهای اسلامی حمایت میکنیم.
حزبالله؛ زندهتر از همیشه
قالیباف با اشاره به سفر اخیر خود به لبنان پس از حوادث تلخ اخیر، اظهار داشت: در این سفر، حزبالله را زندهتر و مصممتر از همیشه یافتم. جنگ فراز و نشیب دارد، اما همانطور که ما در عملیات کربلای ۴ ناکام بودیم و سپس در کربلای ۵ پیروزی بزرگی کسب کردیم، حزبالله نیز همچنان قدرتمند است.
چرا دشمن نگران حزبالله است؟
رئیس مجلس در پایان با اشاره به حضور مستمر نمایندگان آمریکا در لبنان و تلاش برای خلع سلاح حزبالله، گفت: اگر حزبالله شکست خورده بود، چرا دشمن همچنان به دنبال مذاکره و خلع سلاح آنهاست؟ این نشاندهنده قدرت و تأثیرگذاری مقاومت است.
رحم به اسرائیل ظلم به بشریت است
رئیس مجلس شورای اسلامی، در ادامه، به تشریح وضعیت مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی، نقش حزبالله لبنان و واکنش ایران به حملات دشمن پرداخت و با تأکید بر قدرت و انسجام حزبالله، سفر خود به لبنان در شرایط جنگی را تشریح کرد و از غافلگیری ایران در شیوه حمله اخیر رژیم صهیونیستی سخن گفت.
حزبالله قویتر از همیشه
قالیباف با اشاره به وضعیت کنونی حزبالله لبنان، اظهار داشت: حزبالله از هر زمان دیگری زندهتر و منسجمتر است و این موضوع در ابعاد مادی، معنوی، باورها و توان عملیاتی آن مشهود است.
وی افزود: رژیم صهیونیستی با تمام توان نظامی خود، از جمله هواپیماها، پهپادها و نیروهای پیاده، پس از شهادت سیدحسن نصرالله به لبنان حمله کرد، اما نتوانست حتی یک قدم پیشروی کند.
رئیس مجلس با تأکید بر لزوم مبارزه قاطع با رژیم صهیونیستی، گفت: رحم به اسرائیل، ظلم به بشریت است. اگر جای حزبالله بودم، با عمق ۱۰۰ تا ۲۰۰ کیلومتری با این رژیم میجنگیدم.
غافلگیری در شیوه حمله دشمن
قالیباف درباره حمله اخیر رژیم صهیونیستی به ایران، توضیح داد: ما منتظر حمله دشمن بودیم، اما غافلگیری ما در شیوه این حمله بود، نه اصل آن. دشمن رادارهای ما را هدف قرار داد و تعدادی از فرماندهان ارشد، از جمله رئیس ستاد کل، فرمانده قرارگاه خاتم، فرمانده هوافضا و فرمانده موشکی به شهادت رسیدند. این ضعف ما بود که باید بررسی شود.
وی افزود: با این حال، مقام معظم رهبری همانند دوران دفاع مقدس، شخصاً در اتاق فرمان حضور یافتند و هدایت عملیات را بر عهده گرفتند. موشکهای ما همان شب شلیک شد و دشمن در نهایت درخواست توقف جنگ کرد.
رئیس مجلس درباره تصمیم خود برای سفر به لبنان در شرایط جنگی، گفت: پیش از سفر به تاجیکستان، به این نتیجه رسیدم که حضورم در لبنان ضروری است. این تصمیم شخصی بود و پس از مشورت با رهبر معظم انقلاب و کسب موافقت ایشان، به جنوب لبنان سفر کردم.
قالیباف افزود: رهبر انقلاب با اصل سفر موافقت کردند و تأکید داشتند که ملاحظات امنیتی رعایت شود. این سفر در حالی انجام شد که رزمندگان در حال مقاومت بودند و من در میان آتش و دود به لبنان رفتم تا حمایت خود را از مقاومت نشان دهم.
ایستادگی در جولان برای دفاع از امنیت ملی ایران
رئیس مجلس شورای اسلامی، از دلایل سفر خود به لبنان پس از شهادت سیدحسن نصرالله و حادثه پیجرها سخن گفت و بر ضرورت حمایت از گروههای مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی تأکید کرد. وی همچنین ایستادگی در جولان را برای جلوگیری از پیشروی دشمن تا مرزهای ایران حیاتی دانست.
سفر به لبنان برای نشاندادن حمایت در روزهای سخت
قالیباف درباره سفر خود به لبنان پس از حوادث اخیر، اظهار داشت: رژیم صهیونیستی پس از حادثه پیجرها و شهادت سیدحسن نصرالله تلاش کرد این باور را ایجاد کند که کسی جرئت حضور در لبنان را ندارد. اما مردم لبنان انتظار داشتند مسئولی در روزهای سخت کنارشان باشد. به همین دلیل، پس از هماهنگی با رهبر معظم انقلاب، تصمیم گرفتم به لبنان سفر کنم.
وی افزود: این جنگ، مانند دفاع مقدس، مردمپایه و مبتنی بر ارزشها و باورهای الهی است و میان حق و باطل جریان دارد.
ایستادگی در جولان برای دفاع از امنیت ملی
رئیس مجلس با اشاره به حمایت ایران از گروههای مقاومت مانند حماس، جهاد اسلامی و حزبالله، گفت: حمایت ما از این گروهها، دفاع از امنیت ملی و منافع ملی ایران است. پس از عملیات وعده صادق ۳، دشمن میداند اگر در جولان مقابل رژیم صهیونیستی نایستیم، این رژیم تا جلولا در کردستان عراق و ۳۰ کیلومتری مرز ایران پیش خواهد آمد.
قالیباف تأکید کرد: دفاع از جهان اسلام، امنیت منطقه و حقوق بشر ایجاب میکند که در جولان از خود دفاع کنیم و به همین دلیل به گروههای مقاومت کمک میکنیم.
وی در ادامه به تشریح جزئیات سفر خود به لبنان پرداخت و گفت: در این سفر با رزمندگانی که مسئولیت خط مقدم را بر عهده داشتند، ملاقات کردم، گزارش آخرین وضعیت را دریافت کردم و مشورتهای لازم را ارائه دادم.
قالیباف به تشریح دلایل تأخیر در عملیات وعده صادق ۲ پرداخت و اظهار داشت که این تأخیر ناشی از مسائل تکنیکی و تاکتیکی بوده است.
وی با اشاره به عملیات موفق وعده صادق ۱ گفت: ما عملیات وعده صادق ۱ را انجام دادیم و حتماً نقاط ضعفی داشتهایم که پس از آن متوجه آن شدیم. اگر عملیات وعده صادق ۲ را در شرایطی که هنوز ضعفهای خود را برطرف نکرده بودیم، انجام میدادیم، شما به عنوان فرزند ایران از ما میپرسیدید چرا تجربههای گذشته را اصلاح نکردهاید؟
رئیس مجلس افزود: دلیل این تأخیر هم به جنبههای طراحی و هم به جنبههای فنی مرتبط میشود. ما تلاش کردهایم تا از تکرار حوادثی مشابه آنچه برای پیجرها در موشکهای ایرانی رخ داد، جلوگیری کنیم.
حضور در سوریه مانع حمله رژیم صهیونیستی به ایران میشد
رئیس مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: حضور ایران در سوریه میتوانست از حمله اخیر رژیم صهیونیستی به کشور جلوگیری کند.
وی همچنین به تشریح جزئیات عملیات «وعده صادق ۱» پرداخت و از شلیک بیش از ۱۵۰ موشک و ۲۰۰ پهپاد در پاسخ به حمله رژیم صهیونیستی به سفارت ایران در دمشق و با اشاره به اهمیت حضور ایران در سوریه، گفت: اگر امروز در سوریه بودیم، قطعاً حمله اخیر رژیم صهیونیستی به ایران رخ نمیداد و ما همانجا با این رژیم مقابله میکردیم.
وی با انتقاد از برخی تحلیلهای رسانهای، افزود: برخی رسانهها با وجود پایان جنگ ۱۲ روزه، به دنبال ایجاد تردید در حوزه دفاع و مقاومت هستند، در حالی که انسجام ملی برای ایستادگی و مقابله با دشمن حیاتی است.
رئیس مجلس درباره پاسخ ایران به حمله رژیم صهیونیستی به سفارت ایران در دمشق، اظهار داشت: در عملیات وعده صادق ۱، بیش از ۱۵۰ موشک کروز و بالستیک و حدود ۲۰۰ پهپاد شلیک کردیم.
وی تأکید کرد: جنگ ما تنها با رژیم صهیونیستی نیست، بلکه پیش از ورود به فضای سرزمینی این رژیم، با ناتو مواجه هستیم. در این عملیات، ۱۹۲ هواپیما حضور داشتند که بخشی از آنها متعلق به ناتو، از جمله انگلیس و فرانسه، بودند.
فرماندهان سپاه خط مقدم مبارزه با رژیم صهیونیستی هستند
رئیس مجلس شورای اسلامی، از موفقیت عملیات «وعده صادق ۳» و هدفگیری دقیق منطقه بئر السبع با یک موشک خبر داد.
وی همچنین بر هماهنگی بالای سران قوا در حمایت از نیروهای مسلح تأکید کرد و از نقش فرماندهان سپاه در مبارزه با رژیم صهیونیستی دفاع کرد.
تسلط ایران در عملیات وعده صادق ۳
قالیباف با اشاره به عملیات «وعده صادق ۳»، اظهار داشت: در این عملیات، موشکهای ما از شب اول تا شب هفتم متفاوت بودند و در روز آخر، زمان برای ما اهمیتی نداشت. هدف ما نشاندادن تسلط تاکتیکی و تکنیکی بود.
وی افزود: با شلیک تنها یک موشک به بئر السبع، که مهمترین نقطه برای رژیم صهیونیستی بود، به هدف خود رسیدیم. در عملیات وعده صادق ۱، حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد موشکهای ما پیش از رسیدن به هدف منهدم میشدند، اما در وعده صادق ۳، با یک موشک سرزمین اشغالی را هدف قرار دادیم که نشاندهنده تسلط ما بود، نه کاهش قدرت آتش.
رئیس مجلس با انتقاد از رویکرد دیپلماتیک در موضوع سوریه، گفت: دیپلماسی در سوریه را به مذاکرات چند گروه و میدان تقلیل دادیم و از موضوعات بزرگ اثرگذاری سیاسی جا ماندیم. وقتی در حوزه دفاعی پیشرفت میکنیم، باید اقتصاد و سیاست نیز به همان نسبت پیش بروند، وگرنه شرایط نامتوازن شده و آسیبپذیر میشویم.
قالیباف با تأکید بر نقش فرماندهان سپاه در مبارزه با رژیم صهیونیستی، اظهار داشت: فرماندهان سپاه جزء مبارزان خط مقدم هستند و هر کس غیر از این بگوید، به کشور ظلم کرده و به رژیم صهیونیستی کمک میکند.
وی با رد ادعاهای برخی افراد، گفت: کسانی که فرماندهان را ترسو میخوانند، سابقه ۴۵ ساله مجاهدت شهیدانی مانند باقری، حاجیزاده، سلامی و محرابی را نادیده میگیرند. اینگونه اظهارات ظلم به کشور است.
حمایت قاطع دولت از نیروهای مسلح
رئیس مجلس درباره هماهنگی سران قوا، گفت: هماهنگی میان سران قوا و اعضای شورای عالی امنیت ملی بسیار بالا بود. رئیسجمهور پزشکیان هیچگاه در حمایت از نیروهای مسلح و پشتیبانی مادی از آنها لحظهای درنگ نکرد و بهواقع کمک کرد.
وی ادامه داد: مصوبات و تصمیم گیریها بر این بود که چون دشمن جنگ را شروع کرده و اول مورد اصابت قرار داده، ما باید آخرین پارت موشک را بزنیم؛ اگر ما بزنیم و آنها باز هم بزنند، ما باز هم خواهیم زد، هرچقدر میخواهد جنگ طول بکشد.
قالیباف گفت: حدود ساعت ۷ صبح بود که ۱۴ موشک شلیک کردیم. توئیت آقای عراقچی اینگونه بود که جنگ ساعت ۴ تمام شود اما آنها باز هم زدند. تصمیمگیری در این حوزه را فرمانده میدان گرفت. اینجا فرمانده مسئولیت میپذیرد و کار را انجام میدهد. ما باید به هر حال آخرین موشک را میزدیم. حتی بعد از آن اسرائیل خطای دیگری کرد و جواب آن را هم دادیم. اینجا جای اجازه گرفتن از کسی نیست.
رئیس مجلس گفت: طی این مدت ۱۲ ساله با دو شخصیت بشار اسد روبهرو بودیم. نخست، بشار اسد زمان داعش بود که این گروه تروریستی ابتدا در سوریه رشد کرد و بعد به عراق و سپس تا نزدیکی مرزهای ایران آمد و یکی از علتهای حضور ما در سوریه نیز به خاطر همین حفظ منافع ملی خودمان بود. بشار اسد در آن زمان شخصیت بسیار محکمی داشت.
وی ادامه داد: بعد از شهادت شهید سلیمانی و زمانی که رئیس مجلس بودم سفر رسمی به سوریه داشتم و حدود ۲ ساعت و نیم با بشار اسد گفتگو کردم. من آن زمان واقعاً این اراده و استقامت را در بشار اسد ندیدم. از این رو تردید در شخص خود بشار، تغییر در تصمیمات، فضای قدرت نظامی و میدان و فشار به مردم کار را به اینجا رساند.
