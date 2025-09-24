موسوی: سه زنجانی به مرحله کشوری مسابقات سراسری قرآن کریم راه یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید موسی موسوی گفت: با کسب امتیازات لازم سه نفر از شرکت قرآن کریم چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در استان زنجان به مرحله کشوری این مسابقات راه یافتند.

وی افزود: این قهرمانان قرآنی از اساتید رشته‌های ترتیل، قرائت و حفظ کل استان هستند که با کسب رتبه و امتیاز لازم آئین نامه مسابقات قرآن کریم موفق به راهیابی به این مرحله از مسابقات شدند.

معاون فرهنگی و اجتماعی اوقاف استان زنجان گفت: طبق اعلام مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه، سعید دویران در رشته قرائت ترتیل، آقای علیرضا عتیق زاده در رشته قرائت تحقیق و آقای علی غلام آزاد در رشته حفظ کل قرآن کریم حائز رتبه‌های برتر شده و نماینده استان در مسابقات کشوری خواهند بود.

وی افزود: مرحله کشوری چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در رشته‌های آوایی با شرکت ۱۴۸ آقا و ۹۱ بانو از ۲۶ مهرماه تا ۶ آبان‌ماه در استان کردستان برگزار خواهد شد و نفرات برتر این مسابقات به مرحله بین المللی مسابقات راه پیدا می‌کنند.

حجت‌الاسلام موسوی ادامه داد: برگزاری یکی از معتبرترین مسابقات قرآن کریم سطح منطقه و جهان اسلام بر عهده سازمان اوقاف و امور خیریه است و این سازمان هر سال از درآمدهای موقوفاتی که واقفین ارجمند با نیات خیر و احسان وقف کرده اند از مرحله شهرستانی تا بین المللی این مسابقات را دو بخش آقایان و خانم‌ها بزرگسال و کودکان و نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ سال را در ۳۱ استان کشور، اجرا می‌کند و هر ساله بعد از اتمام با سخنرانی مقام معظم رهبری در جمع شرکت کنندگان و برگزار کنندگان به پایان می‌رسد.