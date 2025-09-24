به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم شیخ، روز چهارشنبه دوم مهر ۱۴۰۴، در نمایشگاه دارو و صنایع وابسته که در مصلای امام خمینی تهران برگزار می‌شود، گفت: خدا را شاکریم نمایشگاه ایران فارما با استقبال خوبی مواجه شده و این موضوع در شرایط کنونی کشور بسیار حائز اهمیت است.

وی افزود: وزارت صمت خودش را متعهد می‌داند همه اقدامات لازم را برای صنعت داروسازی انجام دهد.

شیخ ادامه داد: تلاش خواهیم کرد مطالبات صنعت پاسخ داده شود.

وی افزود: بیش از ۱۲۸۰ همت سرمایه گذاری در صنعت داروسازی کشور برای تولید ۱۱۰ میلیارد عدد دارو صورت گرفته است.

شیخ از رشد ۱۶ درصدی صادرات دارو در سال گذشته خبر داد و گفت: در پنج ماهه اول سال جاری نیز شاهد رشد ۱۱ درصدی دارو بوده‌ایم.