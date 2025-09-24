به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه وحید دستجردی با اشاره به لزوم حمایت از کودک در سالهای آغازین زندگی تصریح کرد: مقوله جمعیت، مسئلهای چندوجهی است و در این راستا گزارش مفصلی به شورایعالی انقلابفرهنگی ارائه دادیم. پیشنهادها، ما را به هدف نزدیک میکند و در این راستا طرح کارت امید مادر به خانوادهها ارائه میشود. ازاینرو مادران باردار با هر وضعیت و قومیتی، محدودیتی در دریافت این کارت ندارند.
وی با اشاره به اینکه زنانی که از اول فروردین ۱۴۰۵ مادر میشوند، کارت امید را دریافت خواهند کرد، ادامه داد: هزینه این کارت به مدت دو سال صرفِ کودک خواهد شد چون ۸۰ درصد مسائل مربوط به روح و روان و هوش کودک در این دو سال اتفاق میافتد.
به گفته وحید دستجردی کارت مادر باید برای همه ارائه شود و هیچ دهک و منطقهای و کودکی از این کارت محروم نخواهد بود. همچنین این رویه ناشی از کرامت بانوان ایرانی و ناظر بر عدالتمحوری است و مردم و مادران از این طرح استقبال کردند و رئیسجمهور هم با آن موافقت کرده است.
وحید دستجردی در بخشی دیگر از مصاحبه با رادیو گفتوگو با اشاره به قانون جوانی جمعیت گفت: کل هزینههای درمانی کودکان از زمان تولد تا ۷ سالگی رایگان خواهد بود و این امور در مراکز دولتی قابل اجراست.
وی ابراز امیدواری کرد این طرح در زمینه دندانپزشکی نیز تا حد زیادی کودکان را پوشش دهد. دستورالعمل اجرایی برای ارائه کارت مادر باید زمان کافی در اختیار داشته و ردیف بودجه آن مشخص شود. همچنین با تعیین دستگاههای اجرایی، از اول فروردین ۱۴۰۵ باید کارت موردنظر در اختیار مادران قرار گیرد.
وی تأکید کرد دولت در تلاش است تا کارت مذکور بهسرعت پس از زایمان و در بیمارستانها، به مادران ارائه شود. سالمندی در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۲ درصد بود که در سال ۱۴۰۳ افزایش پیدا کرده است و اگر با همین وضعیت پیش رویم، در ۲۵ سال آینده بخش اعظمی از جمعیت کشور سالمند خواهند بود.
وی در مصاحبه با رادیو گفتگو نسبت به سالمندی ایران در منطقه هشدار داد و افزود: این رویه باید اصلاح شود و ولادتها افزایش یابد. در این راستا جمعیت جوان به سمت ارتقا پیش میرود و نرخ سالمندی در چنین جمعیتی کاهش مییابد.
