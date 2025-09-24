به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، رسانه‌های رژیم صهیونیستی از شنیده شدن صدای آژیر خطر در ایلات در اراضی اشغالی خبر دادند.

این منابع اعلام کردند که صدای آژیر خطر به دنبال رخنه پهپادی به صدا درآمده است. برخی منابع از شنیده شدن صدای انفجارهایی در ایلات به دنبال رخنه پهپادی از سمت یمن خبر دادند.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی از شنیده شدن صدای انفجار و برخاستن دود در ایلات خبر دادند.

اسرائیل الیوم گزارش داد که پهپاد یمنی یک منطقه گردشگری را در ام الرشراش در ایلات هدف قرارداده است.

برخی منابع صهیونیست از زخمی شدن هفت نفر بر اثر حمله پهپادی یمن خبر داده که حال یکی از آنها وخیم گزارش شده است.

برخی منابع اعلام کردند که پهپاد یمنی هتل کلاب در ایلات را هدف قرار داده است.

ارتش رژیم صهیونیستی به ناکامی در رهگیری پهپاد یمنی و اصابت آن به ایلات اذعان کرد.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که نیروی هوایی این رژیم درباره ناکامی گنبد آهنین در رهگیری پهپاد یمنی تحقیق خواهد کرد.

این رسانه صهیونیستی اذعان کرد: دو موشک برای سرنگونی پهپاد شلیک شده است اما همه اقدامات شکست خوردند.

کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در این حمله ۱۵ نفر زخمی شده اند که حال دو نفر از آنها وخیم گزارش شده است.

منابع عبری از قطع برق در منطقه ای خبر دادند که پهپاد به آن اصابت کرده است.

منابع صهیونیستی از زخمی شدن ۲۲ نفر خبر دادند.

منابع پزشکی این رژیم نیز از زخمی شدن ۲۳ نفر خبر دادند و اعلام کردند که حال دو نفر وخیم گزارش شده است.