آقای همیشه مصدوم پرسپولیس باز هم مصدوم است!

به گزارش خبرنگار مهر، اوستون ارونوف در سومین فصل حضورش در فوتبال ایران با پیراهن پرسپولیس یکی از بازیکنانی بوده است که همواره کادرفنی حساب ویژه‌ای روی توانایی‌های فردی و شکل‌گیری سیستم تهاجمی این تیم باز کرده بود اما هافبک تیم ملی ازبکستان هرچه از زمان حضورش گذشت اسیر یک مشکل ثابت و همیشگی شد که اسمی جز «مصدومیت» نداشت.

ارونوف که یکی از بازیکنان گران قیمت پرسپولیس محسوب می‌شود بیش از ۱۴ ماه از سه سال گذشته دچار مصدومیت شده است تا نتواند سرخپوشان را در روزهای حساس همراه کند.

حالا او بار دیگر بدون اینکه مشکلی در جریان مسابقه پیدا کند دچار مصدومیت در تمرینات ساده تیمش شد تا باز هم نتواند پرسپولیس را در گذرگاه مهم نتیجه‌گیری برای خروج از بحران در هفته‌های ابتدایی لیگ بیست و پنجم همراهی کند.

اورونوف در حالی غایب بازی با ملوان شد که قرار بود به عنوان جانشین رضا شکاری در ترکیب باشد اما حالا باز هم با آسیب دیدگی قدیمی و همیشگی خود جایی در لیست بازی امروز ندارد.

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و ملوان بندرانزلی ساعت ۱۹ امروز پنجشنبه در هفته پنجم لیگ برتر در ورزشگاه شهرقدس برگزار می‌شود.