انحلال شورای اسلامی شهر کرمانشاه به علت کوتاهی در انجام وظایف

سعید سلیم ساسانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جلسه ویژه بررسی وضعیت شورای اسلامی شهر کرمانشاه اظهار داشت: موضوع این جلسه، بررسی عملکرد و وضعیت شورای شهر بود که با توجه به گزارش فرماندار کرمانشاه مبنی بر اتفاقات اخیر در شورا، عدم تشکیل هیئت رئیسه و قصور در انجام وظایف قانونی، به‌طور جدی در دستور کار قرار گرفت.



وی افزود: متأسفانه شورای اسلامی شهر کرمانشاه طی ماه‌های اخیر در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی داشته است و به دلیل عدم تشکیل هیئت رئیسه، امور محوله شورا با خلل جدی مواجه شده است. همین موضوع باعث شد که چند تن از اعضای شورا در جلسه حاضر شوند و توضیحاتی را به‌عنوان دفاعیات مطرح کنند.



ساسانی ادامه داد: پس از بررسی دفاعیات اعضای شورا و جمع‌بندی موضوع، تصمیم بر این شد که شورای اسلامی شهر کرمانشاه منحل اعلام شود. البته روند رسمی انحلال شورا باید از طریق هیئت مرکزی و مراجع قانونی پیگیری و تأیید شود.



مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کرمانشاه با بیان اینکه دلایل این تصمیم مشخص و روشن است، گفت: عدم انجام وظایف قانونی، کوتاهی در پرداختن به امور شهری و به تبع آن ایجاد نارضایتی و مطالبه‌گری عمومی از جمله مهم‌ترین دلایل این تصمیم بوده است.



ساسانی خاطرنشان کرد: اعتراضات و نارضایتی مردم در خصوص بی‌توجهی شورای شهر به برگزاری جلسات هیئت رئیسه و عدم پرداختن به مسائل شهری به‌طور جدی به استانداری و سایر مراجع ذی‌ربط منتقل شده بود و همین مسئله ضرورت تصمیم‌گیری قاطع را دوچندان کرد.



وی یادآور شد: بر اساس قانون، تصمیم نهایی در خصوص انحلال شورا پس از ارسال مصوبه به مرکز و طرح موضوع در هیئت حل اختلاف کشور اعلام خواهد شد و نتیجه قطعی نیز از همان مرجع اطلاع‌رسانی خواهد شد.



ساسانی در پایان تأکید کرد: استانداری کرمانشاه به‌عنوان مرجع نظارتی پیگیر موضوع خواهد بود تا با رعایت دقیق ضوابط و تشریفات قانونی، رأی قطعی در این خصوص صادر و به شهروندان اعلام شود.