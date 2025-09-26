لزوم مشارکت مردمی برای عبور از بحران جمعیتی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا هنرور شامگاه پنجشنبه در کارگاه آموزشی بررسی ابرچالش‌ها و راهبردهای بهبود شاخص‌های جمعیتی، بر اهمیت جمعیت جوان به‌عنوان یکی از اولویت‌های اساسی استان و کشور تأکید کرد و گفت: ایران برای دستیابی به توسعه پایدار نیازمند جمعیتی پویا و جوان است که تحقق آن تنها با اقدامات دولتی ممکن نیست و مستلزم همکاری همه‌جانبه مردم است.

وی با اشاره به تشکیل جبهه مردمی جمعیت، افزود: این جبهه مکمل برنامه‌های دولتی است و می‌تواند نقطه عطفی در بهبود شاخص‌های جمعیتی باشد. کارگاه‌های آموزشی برگزار شده با هدف تقویت تعامل نهادهای مردمی و مراکز بهداشت استان، زمینه انتقال دانش و ارتقای آگاهی جامعه را فراهم می‌کند.

هنرور اظهار کرد: برنامه‌ریزی جمعیتی باید با رویکردی جامع صورت گیرد که علاوه بر سیاست‌های حمایتی دولت، فرهنگ‌سازی و تشویق به فرزندآوری در جامعه تقویت شود.

وی درباره پیامدهای کاهش نرخ تولد هشدار داد و گفت: این روند به کاهش نیروی کار جوان، افت بهره‌وری اقتصادی، افزایش هزینه‌های سلامت و فشار بر صندوق‌های بیمه‌ای منجر می‌شود و جامعه‌ای با درصد بالای سالمندان دچار مشکلات اجتماعی مانند تنهایی و کاهش پویایی فرهنگی خواهد شد.

معاون بهداشت دانشگاه گلستان تأکید کرد: برای مقابله با این بحران، عزم ملی و مشارکت گسترده مردم ضروری است، چرا که تجربه کشورهای مختلف نشان داده بدون آگاهی عمومی، سیاست‌های تشویقی دولت تأثیرگذار نخواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: امید است با تداوم همکاری‌های مردمی و انتقال دانش، نگرش‌ها و رفتارهای خانواده‌ها تغییر کند و این روند به حفظ سلامت جمعیت و افزایش جمعیت جوان استان کمک کند.