مهدی جعفریجوزانی مدیرعامل مجموعه کارخانه صنایع سرگرمی مهوا، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به تولید اندک بازیهای مقاومت گفت: مقاومت در تاریخ ایران ریشهای بسیار عمیقتر از امروز دارد. از ایستادگی سربازان در برابر دشمن در کنار رود ارس تا زنان کوهلرزه بوشهر، رئیسعلی دلواریها و میرزا کوچکخان جنگلی، همه نمونههایی از اسطورههایی هستند که این روحیه مقاومت را در ملت ایران شکل دادهاند. با گذشت زمان، هرچه به گذشته نگاه کنیم، باز هم شاهد حضور شخصیتهایی هستیم که پایههای این فرهنگ مقاومت را بنا کردند.
وی ادامه داد: امروز سه چالش اساسی در زمینه تولید بازیهای مقاومت وجود دارد. اول اینکه نهادهایی که وظیفه فرهنگسازی دارند، هنوز نتوانستهاند مفهوم مقاومت را به خوبی آموزش داده و تبیین کنند. پرسش اصلی این است که چرا مقاومت میکنیم؟ این مفهوم باید فراتر از بازیهای جنگ یا مدیاهای مربوط به جنگ باشد. کودکان و نوجوانان ما نیاز دارند تا با ابعاد متنوعی از این مفهوم آشنا شوند که متأسفانه تلاش برای این آموزشها کمتر دیده شده است.
مدیرعامل مجموعه کارخانه صنایع سرگرمی مهوا گفت: مشکل دوم این است که نهادهای حمایتی، به ویژه در حوزه تولید محصولات مرتبط با مقاومت مانند بازیهای دیجیتال، هنوز نتوانستهاند بازار مناسبی ایجاد کنند. بازیها که به عنوان ترکیبی از هنر، صنعت و رسانه شناخته میشوند، نیازمند بازاریابی قوی هستند که فعلاً در صنعت بازی ایران به بلوغ نرسیده است.
وی افزود: نبود بازگشت سرمایه یا گردش مالی مناسب باعث شده بسیاری از سرمایهگذاران با احتیاط به این زمینه وارد شوند و تنها روی پروژههایی که احتمال بازگشت سرمایه بیشتری دارند، تمرکز کنند. این امر موجب کاهش روی آوردن به تولید بازیهای مرتبط با مقاومت شده است.
جعفریجوزانی گفت: در حال حاضر نیاز جدی کشور به سرمایهگذاری برای تولید یک اثر فاخر بینالمللی در زمینه مقاومت کاملاً واضح است؛ اثری که تنها محدود به مفاهیم جنگ نباشد و ابعاد مختلف مقاومت را بیان کند. خوشبختانه استعدادهای ایرانی توانایی خلق چنین آثار ارزشمندی را دارند و بارها دانش خود را در این زمینه به اثبات رساندهاند. امیدواریم نهادهای مسئول وارد عمل شوند تا یک اثر بینالمللی درخشان در این ژانر ساخته شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا سرمایهگذاری بخش دولتی و حاکمیتی در بازی سبب سفارشی شدن محصول میشود یا خیر، گفت: تفاوت بین محصول سفارشی و غیرسفارشی نیز در نوع مدیریت پروژه خلاصه میشود. مدیریتی که صنعت بازی را به خوبی درک کند و عنصر سرگرمکنندگی را به عنوان اولویت اصلی مد نظر داشته باشد، میتواند پیام مفاهیم مقاومت یا هر مفهوم دیگر را به مخاطب منتقل کند. رویکرد سرگرمکننده در بازیها، بهترین راه برای ارتباط با مخاطبان است و چنین مدیریتی میتواند این هدف را به شکلی منطقی محقق کند.
بازیساز برتر نهمین جشنواره بازی رایانهای فجر گفت: از سوی دیگر، نهادهای نظامی نیز لازم است نقش خود را ایفا کنند، اما نه با مداخله مستقیم در ابعاد تکنیکی و گیمپلی بازیها. وظیفه آنها بیشتر فراهم کردن اطلاعات تخصصی در زمینه اسلحهها، خودروهای نظامی یا سایر جزئیات مرتبط است که سازندگان بازی ممکن است دانش کافی درباره آن نداشته باشند. این کمکها در راستای تولید محصولی دقیقتر و حرفهایتر ضروری هستند، همانطور که در سینما نیز مشاورههای نظامی برای تولید آثار بهتر ارائه میشود.
جعفریجوزانی گفت: اگر دخالتهای نهادهای نظامی به جزئیات فنی و گیمپلی بازیها کشیده شود، ممکن است محصول نهایی به یک اثر سفارشی تبدیل شود که جنبه سرگرمی و توجه بازار را از دست بدهد. این رویکرد قطعاً نمیتواند نتایجی مناسب برای انتقال پیام مقاومت یا سایر مفاهیم داشته باشد. بنابراین، ارائه مشاوره تخصصی باید محدود و هدفمند باشد تا کیفیت و استقلال هنری و صنعتی بازی حفظ شود.
نظر شما