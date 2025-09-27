جمهوری اسلامی ایران همواره حامی لبنان مقتدر و عزتمند است

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه به مناسبت نخستین سالگر شهادت سید حسن نصرالله بیانیه‌ای صادر کرد.

متن بیانیه به شرح زیر است:

ششم مهرماه یادآور اقدام تروریستی بی‌سابقه رژیم صهیونیستی است که با استفاده از تسلیحات پیشرفته آمریکایی، دبیرکل حزب‌الله لبنان، سیدحسن نصرالله، را در قلب مناطق مسکونی بیروت به شهادت رساند.

این جنایت تروریستی نه تنها نقض فاحش قواعد بین‌المللی و منشور ملل متحد بود، بلکه نمونه‌ای روشن از توسل به ترور و آدم‌کشی برای ضربه‌زدن به یک کشور مستقل عضو سازمان ملل به شمار می‌آید.

بدون تردید مطالبه مجازات جانیان صهیونیست به خاطر این جنایت یک مطالبه ابدی از طرف کشورهای منطقه و انسان‌های آزاده باقی خواهد ماند. شهید سیدحسن نصرالله طی سه دهه رهبری مقاومت لبنان در برابر تجاوز و اشغالگری، نقشی تعیین‌کننده در ارتقای اقتدار و تثبیت بازدارندگی لبنان در برابر تجاوزهای خارجی ایفا کرد و امروز، یک سال پس از آن جنایت، روشن‌تر از همیشه واضح است که سیاست توسعه‌طلبی و اشغالگری رژیم صهیونیستی در قالب طرح‌هایی چون «اسرائیل بزرگ»، بزرگترین تهدید برای ثبات و امنیت کل منطقه است و همین واقعیت، ارزش و ضرورت مقاومت را نزد ملت‌های منطقه و افکار عمومی جهان بیش از پیش آشکار کرده است.

در کنار شهید نصرالله انسان‌های بزرگ دیگری همچون سردار شهید سیدعباس نیلفروشان و دیگر سرداران مقاومت لبنان حضور داشتند. سردار نیلفروشان عمری در راه دفاع از میهن سپری کرده و در کنار همرزمانش در جبهه مقاومت، همه همت خود را معطوف حمایت از ملت مظلوم فلسطین و مقابله با نسل‌کشی و جنگ‌افروزی رژیم صهیونیستی نموده بود.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن ادای احترام به یاد و راه شهید نصرالله و شهید سید هاشم صفی‌الدین و دیگر همراهان مقاومت، بار دیگر این اقدام تروریستی را به شدت محکوم می‌کند و مسئولیت تک‌تک دولت‌ها و جامعه جهانی را برای ضرورت اقدامی عاجل جهت مقابله با تهدید ناشی از سیطره‌طلبی و تجاوزگری رژیم صهیونیستی یادآور می‌شود.

جمهوری اسلامی ایران همواره حامی لبنانی مقتدر و عزتمند است و انتظار می‌رود همه کشورهای منطقه با درک خطر فزاینده ناشی از توسعه‌طلبی و قانون‌شکنی رژیم صهیونیستی، ضمن حمایت از ثبات، امنیت و تمامیت ارضی لبنان و احترام به حاکمیت ملی این کشور، لبنان را در مسیر حفظ ثبات و تقویت اقتدار ملی یاری دهند.