رزمجو: دیدار با ۹۴۰ خانواده شهید و جانباز سیستان و بلوچستان انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی رزمجو، در ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس رزمایش رهروان شهدا در سیستان و بلوچستان آغاز شده است.
مسئول مرکز ایثارگران سپاه سلمان بیان کرد: طرح رهروان شهدا بنا به دستور فرمانده کل قوا حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) و پیگیری شهید سرافراز اسلام سرلشکر حسین سلامی از سه سال قبل جهت دیدار با خانواده معظم شهدا بسیج و سپاه اجرا شد.
وی تصریح کرد: این رزمایش هر سال از اول شهریور ماه آغاز میشود و تا یک ماه ادامه دارد و در این بازه هر سال از تعداد بیش از ۹۴۰ خانواده شهید دیدار و سرکشی میشود.
رزمجو ادامه داد: این دیدارها در طول سال هم انجام میشود تا ما بهتر با شهدا آشنا شویم راهشان را ادامه دهیم و از آنها الگو برداری کنیم.
