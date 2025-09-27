  1. استانها
۵ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۱۷

باشگاه ورزشی«کونگ فوتو آ» در دلگان افتتاح شد

دلگان - مراسم افتتاح باشگاه کونگ فوتو آ با نام اتحاد گلمورتی، به مناسبت هفته دفاع مقدس در شهرستان دلگان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح باشگاه کونگ فوتو آ با نام اتحاد گلمورتی، عصر شنبه به مناسبت هفته دفاع مقدس با حضور امام جمعه و فرمانده سپاه دلگان و جمعی از مسئولان دولتی و همچنین با حضور ورزشکاران جوان در شهرستان دلگان برگزار شد.‌

در این مراسم مسئولان بر اهمیت توسعه ورزش‌های رزمی به ویژه کونگ فو در راستای تقویت روحیه جوانان، نشاط اجتماعی و پر کردن اوقات فراغت تاکید کردند.

این باشگاه جدیدالتاسیس امکانات مناسبی را در اختیار ورزشکاران و علاقه مندان به این رشته در شهرستان دلگان قرار خواهد داد.

