به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا بدون اشاره به اقدامات خصمانه این کشور و متحدان اروپایی‌اش علیه ایران در فعال‌سازی «مکانیسم ماشه»، مدعی شد که واشنگتن همچنان انتظار دارد تا درباره برنامه هسته‌ای ایران با این کشور به توافق دست یابد.

روبیو دراین‌باره مدعی شد: تحریم‌ها و سایر محدودیت‌های سازمان ملل در رابطه با ایران از ساعت ۲۰ به وقت شرق آمریکا از سر گرفته شد.

وی در ادامه ادعا کرد: رئیس جمهور (دونالد) ترامپ به روشنی گفته که دیپلماسی همچنان گزینه روی میز و (دستیابی به) یک توافق همچنان بهترین ماحصل برای مردم ایران و جهان است. برای تحقق آن، ایران باید مذاکرات مستقیم را با حسن نیت و بدون اتلاف وقت و ابهام‌آفرینی بپذیرد (!)

پیش‌تر شورای امنیت سازمان ملل متحد تحت فشار آمریکا، پیش‌نویس قطعنامه روسیه و چین که با هدف تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ که در حمایت از توافق هسته‌ای با ایران تصویب شده بود را رد کرد.

پیش از این، انگلیس، آلمان و فرانسه با متهم کردن جمهوری اسلامی ایران به نقض توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵( برجام) و طرح ادعاهای بی‌اساس و بدون اشاره به خروج یک‌طرفه آمریکا از این توافق در سال ۲۰۱۸ و همچنین نقض‌های طرف‌های اروپایی، هم‌راستا با کارزار «فشار حداکثری» آمریکا علیه تهران، روند ۳۰ روزه فعال‌سازی مکانیسم ماشه (اسنپ‌بک) را آغاز کردند.