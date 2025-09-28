به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رضایی کوچی در مورد آخرین روند بازسازی استادیوم آزادی اظهار کرد: در دوره قبل مجلس از ورزشگاه آزادی بازدید داشتیم که وضعیت مناسبی نداشت. همان زمان به وزیر ورزش تأکید کردیم هرچه سریعتر اقدام کند اما متأسفانه با تأخیر مواجه شد و کاری صورت نگرفت. در حال حاضر دوباره بر لزوم ساماندهی این ورزشگاه به وزیر ورزش تأکید کردهایم. اکنون عملیات تعمیر در حال انجام است و امیدواریم روند کار سرعت بگیرد تا تیمهای پرطرفدار مانند پرسپولیس و استقلال بتوانند از آن بهرهبرداری کنند.
وی افزود: برنامهریزی شده است که هفته آینده کمیسیون عمران به همراه وزیر ورزش و آقای تاج از این مجموعه بازدید کند تا با حمایت دولت روند بازسازی شتاب بگیرد. پس از این بازدید میتوانم زمان دقیق اتمام پروژه را اعلام کنم. احتمالاً درخواست خواهیم کرد کارگران به صورت سه شیفت فعالیت کنند تا پروژه حداکثر تا پایان سال به پایان برسد؛ هرچند گزارشهای فعلی نشان میدهد این زمانبندی دشوار است.
رضایی کوچی خاطر نشان کرد: حداقل انتظار این است که تیمهای پرطرفدار کشور استادیوم اختصاصی خود را داشته باشند. به مهدی تاج هم تأکید کردهام که باید در این مسیر گامهای جدی برداشته شود. آقای درویش نیز اعلام کردهاند که زمینی از بانک شهر برای پرسپولیس دریافت شده و مراحل اداری آن رو به تکمیل است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: از سوی دیگر منابع دولتی پاسخگوی نیازهای عمرانی کشور نیست؛ بنابراین نمیتوان از دولت انتظار داشت که به تنهایی در این بخش سرمایهگذاری کند. حضور بخش خصوصی در همه حوزهها از جمله ورزش ضروری است.
وی در واکنش به شرایط ورزشگاه تختی پس از بازسازی گفت: در برخی پروژهها بودجه قابل توجهی اختصاص مییابد اما نتیجه مطلوب حاصل نمیشود. نمونه آن هزینههایی است که برای ورزشگاه تختی انجام شد ولی به دلیل ضعف نظارت نتیجه مناسبی به دست نیامد. این در حالی است که کشور ما از دانش مهندسی کافی برخوردار است و از توان مهندسان داخلی بهره میگیرد؛ حتی برخی استادیومهای باکیفیت خارج از ایران نیز به دست مهندسان ایرانی ساخته شده است.
