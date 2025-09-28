جلسه مجلس شورای اسلامی غیرعلنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش و با اعلام محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی جلسه امروز (یکشنبه ۶ مهر ماه) مجلس، غیرعلنی شد.

بررسی تحولات اخیر از جمله فعال شدن مکانیسم ماشه در این جلسه بررسی می‌شود.