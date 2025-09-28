  1. سیاست
  2. مجلس
۶ مهر ۱۴۰۴، ۸:۴۹

جلسه مجلس شورای اسلامی غیرعلنی شد

جلسه مجلس شورای اسلامی غیرعلنی شد

دقایقی پیش، جلسه مجلس شورای اسلامی برای بررسی تحولات اخیر از جمله فعال شدن مکانیسم ماشه غیرعلنی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش و با اعلام محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی جلسه امروز (یکشنبه ۶ مهر ماه) مجلس، غیرعلنی شد.

بررسی تحولات اخیر از جمله فعال شدن مکانیسم ماشه در این جلسه بررسی می‌شود.

کد خبر 6604142
زهرا علیدادی

