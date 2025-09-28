جلسه مجلس شورای اسلامی غیرعلنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش و با اعلام محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی جلسه امروز (یکشنبه ۶ مهر ماه) مجلس، غیرعلنی شد.
بررسی تحولات اخیر از جمله فعال شدن مکانیسم ماشه در این جلسه بررسی میشود.
دقایقی پیش، جلسه مجلس شورای اسلامی برای بررسی تحولات اخیر از جمله فعال شدن مکانیسم ماشه غیرعلنی شد.
