«بلر» برادر شیطان است؛ عامل خارجی حق تعیین سرنوشت فلسطینیان را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسام بدران، عضو دفتر سیاسی جنبش حماس در گفتگو با الجزیره اظهار داشت: ما هنوز هیچ پیشنهاد رسمی از طریق میانجیگران قطری و مصری دریافت نکرده‌ایم.

وی افزود: اصول ما در مذاکرات مشخص است. هیچ خواسته خاصی نداریم و هدف ما در راستای منافع مردم در غزه است.

این عضو حماس اظهار داشت: خواسته‌های ما در هماهنگی و مشورت کامل با گروه‌های مقاومت فلسطین قرار دارد و همگی خواستار توقف جنگ هستیم.

وی با طرح این پرسش که «تونی بلر با چه سمتی اداره حکومت غزه را بر عهده گرفته، در حالی که شخصیتی غیرقابل‌پذیرش و ناخواسته از سوی ملت فلسطین است؟» گفت: آینده غزه پس از جنگ، یک موضوع داخلی است و هیچ عامل خارجی حق ندارد برای سرنوشت مردم فلسطین تعیین تکلیف کند.

این عضو حماس تصریح کرد: تونی بلر چهره‌ای نامطلوب نزد فلسطینیان است و هر طرحی که به او مرتبط باشد، نشانه شومی برای مردم فلسطین است. جهان و همه کسانی که به دنبال راه حلی برای جنگ علیه نوار غزه هستند، باید بدانند که حضور چنین چهره‌های منفی که ممکن است به دلیل جنایاتی که در سال‌های گذشته مرتکب شده‌اند، مستحق محاکمه در دادگاه‌های بین‌المللی باشند، نقطه مثبت یا قابل قبولی برای بحث در مورد مسئله فلسطین نیست.

وی افزود: من معتقدم که تونی بلر برای جهان شناخته شده است و می‌توان او را «برادر شیطان» نامید. او هیچ چیز خوبی برای آرمان فلسطین، اعراب یا مسلمانان به ارمغان نیاورده است. نقش جنایتکارانه و مخرب او از زمان جنگ علیه عراق ادامه داشته است، جنگی که در آن او نقش اساسی، چه در نظریه‌پردازی و چه از طریق مشارکت عملی، ایفا کرد.

بدران گفت: مردم ما قادر به اداره خود هستند. ما از توانایی‌ها، ظرفیت‌ها، تخصص‌ها و شایستگی‌های فلسطینی که برای کل جهان، چه در داخل و چه در خارج از فلسطین، شناخته شده است، برخورداریم. این امر ما را قادر می‌سازد تا امور خود را مدیریت کنیم، با مسائل مختلف داخلی مقابله کنیم و روابط خود را با منطقه و جهان مدیریت کنیم.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا ساعتی قبل در گفتگو با خبرگزاری رویترز اظهار داشت: من پاسخ بسیار خوبی از اسرائیل و رهبران عرب به طرح صلح پیشنهادی خود برای نوار غزه دریافت کردم.

وی افزود: همه می‌خواهند توافق غزه را نهایی کنند و ما امیدواریم که آن را در دیدار فردا با نتانیاهو تکمیل کنیم.

رییس‌جمهور آمریکا پیش از این در پستی جدید در شبکه تروث سوشال نوشت: با توجه به اینکه همه طرف‌ها برای چیزی خاص با هم متحد هستند، فرصت واقعی برای عظمت خاورمیانه وجود دارد.

ترامپ پس از نشست هفته گذشته خود با رهبران برخی از کشورهای عربی و اسلامی از طرح ۲۱ ماده ای خود برای نوار غزه رونمایی کرد. این نشست در حاشیه هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار شد.

بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی نیز ساعتی قبل در مصاحبه با فاکس نیوز در رابطه با طرح ۲۱ ماده ای ترامپ، گفت: ما در حال حاضر با تیم رئیس جمهور ترامپ روی توافق ۲۱ ماده‌ای کار می‌کنیم. امیدواریم بتوانیم این توافق را پیش ببریم.

جنبش حماس نیز با صدور بیانیه‌ای در واکنش به اخبار برخی رسانه‌ها در خصوص طرح جدید دونالد ترامپ برای استقرار حاکمیت بین‌المللی در غزه اعلام کرد که هیچ پیشنهاد جدیدی از برادران میانجی دریافت نکرده است.

این جنبش همچنین تاکید کرد که مذاکرات از زمان تلاش نافرجام ترور رهبران حماس در دوحه در روز نهم ماه جاری متوقف شده است.

جنبش حماس افزود: آماده است هر پیشنهادی را که از برادران میانجی دریافت می‌کند، با نهایت مثبت‌اندیشی و مسئولیت‌پذیری و به گونه‌ای که حقوق ملی فلسطینی‌ها را حفظ کند، بررسی نماید.

