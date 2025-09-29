ریل می موبایل با ماژول دوربین جدا شدنی عرضه می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، افشای اطلاعاتی در اوایل ماه جاری میلادی حاکی از آن بود که موبایل ریل می جی تی ۸ پرو مجهز به یک ماژول دوربین گرد خواهد بود اما تصاویری که Digital Chat Station یک افشاگر معتبر اخبار حوزه فناوری منتشر کرده طراحی اندکی متفاوت را نشان می دهند. بالاخره شرکت ریل می شبهات درباره این موبایل را برطرف و تایید کرد موبایل مذکور یک ماژول دوربین قابل تعویض خواهد داشت.

به گفته این افشاگر موبایل جی تی ۸ پرو شامل یک ماژول دوربین جداشدنی است که کاربران می توانند آن را تعویض یا تنظیمات آن را تغییر دهند. ریل می در یک ویدئو سه شکل مختلف یک طراحی گرد، یک گزینه مربع و یک نسخه الهام گرفته از روبات و غیرمنظم را نشان داد.

به نظر می رسد روش جدید فراتر از برش های مستطیلی یا دایره وار دوربینی است و به کاربران اجازه می دهد ظاهر دستگاهشان را شخصی سازی کنند. پیش بینی می شود جی تی ۸ پرو یک لنز تله فوتو پریسکوپ ۲۰۰ مگاپیکسلی و همچنین چیزی که Ultra Eye نامیده می شود، داشته باشد. اما هیچ اطلاعاتی درباره دیگر حسگرهای دوربین این دستگاه وجود ندارد.

طبق گزارش های دیگر، ریل می جی تی ۸ پرو با نمایشگر آمولد با وضوح ۲K عرضه می شود که شامل ماده +Q۱۰ برای بهبود درخشندگی و حفاظت از دستگاه است.

جزئیات دستگاه نشان دهنده حداکثر درخشندگی چهار هزار nit است. داخل آن نیز یک تراشه اسنپ دراگون ۸ الیت Gen۵ وجود دارد که باتراشه اختصاصی نمایشگر R۱ پشتیبانی می شود. این تنظیمات به عنوان پیکربندی دو تراشه ای توصیف شده که هدف آن ارتقای عملکرد برای بازی های رایانشی و بصری است.

در کنار این موارد ریل می جی تی ۸ پرو یک باتری هفت هزار میلی آمپری با قابلیت شارژ سیمی ۱۲۰ وات دارد.