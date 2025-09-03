خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: شهریور، به عنوان آخرین ماه تابستان و اوج تعطیلات، با افزایش سفرهای جاده‌ای همراه است و در این بین بی دقتی در رانندگی، می‌تواند سفر را به کام خود و دیگران تلخ کند و این ماه را به دوره‌ای پرخطر تبدیل نماید.

گرمای هوا، خستگی رانندگان و افزایش حجم ترافیک، عوامل اصلی بروز تصادفات هستند که نیازمند توجه جدی‌تر در این زمینه است.

بر اساس گزارش‌های اخیر، تصادفات جاده‌ای در بوشهر روندی رو به رشد داشته و زنگ خطری جدی برای ایمنی کاربران جاده‌ای به صدا درآمده است که نیاز به آگاهی‌بخشی فوری دارد.

افزایش ۱۱ درصدی تصادفات جاده‌ای در بوشهر

رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: روند کلی نشان‌دهنده افزایش تصادفات در ماه‌های تابستانی است، برای مثال، در چهار ماه نخست سال جاری، تصادفات جاده‌ای در بوشهر ۱۱ درصد افزایش یافته و منجر به جان باختن ۹۴ نفر شده است.

بابک کاوه‌ئیان یادآور شد: افزایش قربانیان تصادفات بوشهر اغلب به دلیل بی‌توجهی رانندگان به جلو، خستگی و خواب‌آلودگی و سرعت بالا رخ داده و افزایش سفرهای تابستانی در هفته‌های پایانی شهریور می‌تواند رنگ خطر را برای سوانح رانندگی به صدا درآورد.

عوامل اصلی تصادفات

این کارشناس با اشاره به اینکه عامل تصادفات اغلب ترکیبی از عوامل انسانی، جاده‌ای و وسیله نقلیه است تاکید کرد: در بوشهر، در فصل تابستان جاده‌های دوطرفه ساحلی بوشهر-گناوه و دلوار- دیر، بزرگراه‌های طولانی نظیر محور چغادک-کنگان و عدم تمرکز ناشی از گرمای شدید، رانندگان را به چالش می‌کشد.

وی افزود: بی‌توجهی به جلو ناشی از استفاده از تلفن همراه و خستگی، سرعت غیرمجاز، عدم رعایت فاصله طولی و سبقت غیر اصولی و ناایمن دلایل بیش از ۷۰ درصد حوادث را تشکیل می‌دهند، همچنین برخی مشکلات خودرویی نظیر لاستیک‌های فرسوده یا ترمزهای معیوب نقش کلیدی در بروز سوانح رانندگی دارد.

مسئولیت مشترک کاربران جاده‌ای

به باور کارشناسان، ارتقای ایمنی تنها وظیفه رانندگان نیست؛ بلکه عابران پیاده، موتورسواران و دوچرخه‌سواران نیز سهمی جدی در کاهش خطر دارند.

کاوه ئیان یادآور شد: کاربران جاده‌ای، از رانندگان تا عابران، مسئولیت مشترکی دارند، رانندگان باید هوشیار باشند، موتورسواران کلاه ایمنی ببندند و عابران از گذرگاه‌های ایمن استفاده کنند.

توصیه‌های ایمنی کاربردی برای پیشگیری و سفر ایمن

رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر در پایان چند راهکار اساسی برای کاهش خطر سوانح و ارتقای ایمنی سفر ارائه می‌دهد.

وی گفت: همیشه با سرعت مطمئنه رانندگی کنید، در جاده‌های بوشهر، سرعت بیش از ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت خطر واژگونی را دوچندان می‌کند. فاصله طولی مناسب (حداقل ۳ ثانیه) از برخورد زنجیره‌ای جلوگیری می‌کند.

کاوه ئیان افزود: کمربند ایمنی خطر مرگ را تا ۵۰ درصد کاهش می‌دهد، برای موتورسواران، کلاه ایمنی ضروری است، در ایران و بخصوص در استان بوشهر بیش از ۳۰ درصد فوتی‌ها موتورسواران هستند.

رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر افزود: تلفن همراه را خاموش کنید یا درصورت نیاز به استفاده، پس از توقف کامل در پارکینگ جاده‌ای یا مجتمع خدماتی- رفاهی می‌توانید از آن استفاده کنید. خوردن، نوشیدن یا بحث با سرنشینان، تمرکز را مختل می‌کند.

وی بیان کرد: لاستیک‌ها، ترمزها، چراغ‌ها و روغن را چک کنید. در گرمای شهریور بوشهر، سیستم خنک‌کننده موتور حیاتی است. از انجام معاینه فنی خودرو غافل نشوید.

وی تصریح کرد: شب‌هنگام، دید کمتری دارید، از این رو خطر تصادفات شبانه چندبرابر بیشتر از روز است.

رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر بیان کرد: هر دو ساعت رانندگی، ۱۵ دقیقه استراحت کنید. خواب‌آلودگی علت ۲۰ درصد تصادفات مرگبار است

وی افزود: از گذرگاه‌ها استفاده کنید و در جاده‌های روستایی بوشهر، مراقب وسایل نقلیه سنگین باشید. استفاده از کلاه ایمنی، آینه و سیستم روشنایی سالم و مناسب برای «دیده شدن» را جدی بگیرید.

«شش دانگ برانیم» و در رانندگی «مسئولیت پذیر» باشیم. تصادفات جاده‌ای در شهریور نه یک اتفاق ناگهانی، بلکه نتیجه زنجیره‌ای از بی‌توجهی‌ها و ضعف در فرهنگ رانندگی است.

یادتان نرود که جاده متعلق به همه است و هرگونه خطا از طرف راننده می‌تواند منجر به پایان زندگی دیگر کاربران جاده‌ای شود و پایانی تلخ برای زندگی دیگران رقم بزند، پس رانندگی تدافعی را جدی گرفته و با احتیاط رانندگی کنیم.