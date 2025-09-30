  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۸ مهر ۱۴۰۴، ۷:۳۰

البرادعی: طرح ترامپ برای غزه، طرح سازش برای تسلیم شدن است

البرادعی: طرح ترامپ برای غزه، طرح سازش برای تسلیم شدن است

محمد البرادعی طرح ارائه شده از سوی ترامپ برای آینده نوار غزه را نه در راستای تحقق صلح بلکه طرحی برای تسلیم شدن توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، محمد البرادعی سیاستمدار مصری و مدیر کل پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکید کرد که طرح ارائه شده از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای آینده نوار غزه یک طرح سازش کارانه برای تسلیم شدن است.

وی افزود: به کنفرانس خبری کاخ سفید درباره غزه و فلسطین گوش دادم و احساس تأسف عمیق درباره اوضاع کنونی و آینده فلسطین و تمام کشورهای عربی کردم. طرح ترامپ برای صلح نیست بلکه طرح تسلیم است.

نتانیاهو شب گذشته در کاخ سفید گفت که طرح ترامپ شامل خلع سلاح کامل حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست است و اداره غزه بدون حضور حماس و تشکیلات خودگردان فلسطین انجام خواهد شد.

نتانیاهو گفت: اداره غزه با یک سازمان بین‌المللی، به‌طور دائمی جنگ در این منطقه را پایان خواهد داد.

کد خبر 6606460

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها