به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان ایران و موهان باگان هند در چارچوب هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ که قرار بود شامگاه سه‌شنبه ۸ مهر و از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار شود، به دلیل عدم حضور کاروان تیم هندی در ایران لغو و به کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) ارجاع شد.

در همین ارتباط، «مارکوس مرگولهاو» خبرنگار هندی در صفحه شخصی خود نوشت: «تیم موهان باگان سوپر جاینت از رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ۲ در فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۵ کنار گذاشته‌شده تلقی می‌شود؛ چرا که این باشگاه برای دیدار با سپاهان به ایران سفر نکرد. کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرده است که پرونده این موضوع برای اتخاذ تصمیم‌های لازم به کمیته‌های مربوطه ارجاع داده خواهد شد.»

همچنین کنفدراسیون فوتبال آسیا در بیانیه ای اعلام کرد: کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) بر اساس ماده ۵.۲ آیین‌نامه مسابقات لیگ قهرمانان آسیا ۲ فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۵ اعلام کرد تیم موهان باگان سوپر جاینت هند به دلیل عدم حضور در اصفهان، جمهوری اسلامی ایران، برای دیدار گروه C مقابل تیم فولاد مبارکه سپاهان در تاریخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵، از این رقابت‌ها کنار گذاشته‌شده تلقی می‌شود.

بر همین اساس، دیدار قبلی موهان باگان سوپر جاینت لغو و باطل اعلام شد.

مطابق ماده ۵.۶ آیین‌نامه، هیچ امتیاز و گلی از بازی قبلی این تیم در جدول گروه C محاسبه نخواهد شد.

همچنین طبق ماده ۸.۳ آیین‌نامه مسابقات، نتایج این تیم در تعیین رتبه نهایی گروه در نظر گرفته نخواهد شد.

تیم سپاهان ایران در گروه C این رقابت ها با تیم های آخال ترکمنستان، موهان باگان هند و الحسین اردن همگروه بود که با توجه به حذف نماینده هند، این گروه سه تیمی دنبال خواهد شد.