رفیعی: همسران و مادران رزمندگان ستون‌ پنهان انقلاب اسلامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رستمعلی رفیعی آتانی دوشبه شب در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تجلیل از یادگاران جبهه و جنگ در شهرستان بوئین‌زهرا با اشاره به توطئه‌های دشمنان در طول ۴۵ سال گذشته، گفت: دشمنان از همان ابتدا با بهانه‌های مختلف، از جمله اتفاقات گنبد، خوزستان و دیگر نقاط کشور، تلاش کردند تا به انقلاب ضربه بزنند. اما ملت ایران با ایستادگی و وحدت، این نقشه‌ها را خنثی کرد.

وی افزود: دشمن اصلی ملت ایران آمریکا بود که در آن زمان نیز پشت صحنه بود و امروز هم اسرائیل را به میدان آورده و از آن حمایت می‌کند.

سردار رفیعی آتانی با تأکید بر عظمت ملت ایران گفت: ما ملتی بزرگ هستیم و این بازی‌های کوچک در برابر بزرگی ما هیچ است. این بزرگی از مکتب امام حسین(ع) و رهبری بزرگ انقلاب سرچشمه گرفته است.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر(عج) همچنین از نقش بانوان در پشت‌صحنه مجاهدت‌ها تجلیل کرد و گفت: نیمه پنهان مجاهدت شما رزمندگان بانوان صبور شما هستند و باید همسران، مادران و دختران شهدا و جانبازان را ستون‌های پنهان این انقلاب‌ بدانیم.

او در پایان با اشاره به جمله‌ای از سردار شهید حاجی‌زاده گفت: قدرت امروز انقلاب اسلامی، مرهون مجاهدت‌های پنهان زنان مؤمن و انقلابی است. این جامعه عظیم نیروها، حاصل ایثار آن‌ها است.