«گیل- اؤ» در کرمان؛ نمایشگاه مشترک هنرمندان کرمان و گیلان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، میثم ثمر رخی، سه شنبه شب به خبرنگاران گفت: نمایشگاه «گیل - او» مبتنی بر ارایه نوآورانه آثاری با موضوع محیط زیست برپا شده که شامل ۹۵ اثر از ۲۴ هنرمند کرمانی و ۹۳ اثر از ۱۴ هنرمند گیلانی است.

وی افزود: حدود یک سال و نیم پیش هنرمندان گیلانی نمایشگاه «گیل- او» را در گیلان برگزار کرده بودند و درخواست برپایی این نمایشگاه در کرمان را به موزه ارایه دادند که پس از بررسی طرح آنها به این نتیجه رسیدیم که هنرمندان کرمانی هم در نمایشگاه شرکت کنند.

وی ادامه داد: جلسات مختلف و مشورتی با هنرمندان عکاس حوزه هنر معاصر برگزار و قرار شد بخش گیلان و کرمان جدا باشد ولی در نقطه‌ای به هم وصل شوند.

ثمر رخی‌، به انتخاب موسسه مجری نمایشگاه در کرمان اشاره کرد و گفت: کیوریتور (نمایشگاه‌گردان یا هنرگردان) از بین آثار ارسال شده از هر هنرمند چند عکس را انتخاب کرده و در کنار هم به عنوان یک مجموعه واحد تعریف شده اند که حدود ۱۷ مجموعه می‌شود.

مدیر موزه هنرهای معاصر کرمان اظهار داشت: نوع بیان با شیوه هنر معاصر یا هنر چندرسانه‌ای است، اما برای شیوه ارایه از هنر عکاسی استفاده شده است؛ هرچند ۶ کار چیدمان هنر معاصر هم داریم.

گفتنی است در زبان گیلکی به خاک یا گل، «گیل» و در مرکز تا جنوب ایران به آب «او» می‌گویند، لذا عنوان این پروژه رابطه خاک و آب در نظر گرفته و به شکلی از هنر معاصر ارایه شده است.

نمایشگاه گیل - او، هشتم تا بیستم مهرماه صبح از ساعت ۸ تا ۱۳:۳۰ و عصر ۱۵:۳۰ تا ۱۸:۳۰ دایر است.