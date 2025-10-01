به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران گفت: در جلسه امروز هیئت دولت در رابطه با سانحه اتوبوس استان سمنان صحبت شد و آقای رئیس جمهور تاکید کرد با توجه به آغاز سال تحصیلی از این موضوع و این گونه حوادث جلوگیری شود و شاهد تکرار آنها نباشیم.

وی افزود: موضوع پیگیری حقوقی حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی، درمانی و خدمات درمانی کشور را داشتیم که در این خصوص وزیر محترم دادگستری در جهت پیگیری موضوع گزارشی را ارائه کردند.

مهاجرانی با اشاره به دیدار رئیس جمهور با قهرمانان ورزش کشتی اظهار داشت: موضوعات تشویقی نظیر مسکن و خودرو برای نخبگان علمی و قهرمانان مطرح شد که بنا بر این شد که روی آن با توجه به اهمیت موضوع بررسی و کار شود.

سخنگوی دولت گفت: گزارش وزیر نیرو در جزیره دولت مطرح شد که با توجه به اهمیت موضوع برق، بر اساس گزارش ها برق خورشیدی ما به ۱۵۰۰ مگاوات رسیده و ان‌شاءالله افزایش تا چند ماه آینده پیدا خواهد کرد.

وی افزود: موضوع دیگر کاهش «فلرسوزی» در مناطق نفت‌خیز است که یکی از موضوعات جدی محسوب می‌شود و ساکنان این مناطق همیشه از این موضوع گله‌مند بوده‌اند. موضوع دیگر گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت بود از سفر به افغانستان و سفر به روسیه و شرکت در نشست وزرای کشورهای اوراسیا و استفاده از ظرفیت‌هایی که در کشورهای همسایه، متناسب با مزیت‌هایی که می‌توانیم در هر کدام از آن‌ها داشته باشیم، می‌توان خلق کرد.

اروپایی‌ها تحت فشار آمریکا و اسرائیل تغییر موضع دادند

وی ادامه داد: گزارش وزیر امور خارجه را در مورد سفر به نیویورک داشتیم. به هر حال روایت جدی است که باید درباره آن صحبت کرد و اینکه ایران اعلام آمادگی کرده بود که با حضور سه کشور اروپایی و آژانس جلسه‌ای و آقای ویتکاف جلسه داشته باشد، ولی به هر حال از طرف آن‌ها مورد پذیرش قرار نگرفت و یا اینکه در جلسات حضور پیدا نکردند. ابتدا موضوع این بود که درباره ذخایر ۶۰ درصد در مقابل اسنپ صحبت شود و تقاضای ایران برای حذف کامل این موضوع مطرح شد، اما آن‌ها نپذیرفتند. تقاضای اولیه آن‌ها حدود شش ماه بود که در واقع تأکیدی بود که آقای بیتکاف داشت و آقای وزیر خارجه کشورمان هم گفته بودند که با این جمع‌بندی وارد گفتگو می‌شویم که دیگر مذاکره نیست.

وی ادامه داد: با توجه به منافع ملی کشور، حتی در آخرین شب پیشنهاد ۴۵ روز تعویق از طرف ایران مطرح شد که در نهایت با فشار لابی صهیونیست‌ها این پیشنهاد هم مورد پذیرش نشد. به عبارتی می‌توان گفت نکته‌ای که بر مذاکره تأکید می‌کنند، نادرست است و مردم عزیز ایران باید بدانند که دستگاه دیپلماسی تمام تلاش خود را کرد تا بتواند موضوع اسنپ‌بک را یا کلاً از بین ببرد یا به تعویق اندازد. با این حال، نکته‌ای که باید مدام تأکید شود فشار لابی صهیونیست‌ها در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های آمریکا و اروپا است و علی‌رغم میل اروپایی‌ها داشتند، تغییر رویه دادند و در نهایت شاهد بازگشت تحریم‌ها بودیم.

سخنگوی دولت تصریح کرد: در جلسه امروز شاهد تاکید آقای رئیس‌جمهور بر تقویت تولید و تأمین انرژی برای صنایع و معیشت مردم و همچنین تأکید بر عملکرد بهتر سامانه‌ها بود که در راستای رضایتمندی عموم شهروندان است و به افزایش بهره‌وری کمک می‌کند. گزارش‌هایی نیز مبنی بر بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و مدیریت عملکرد کارکنان ارائه شد که از برنامه سوم تاکنون به صورت مدام مطرح شده، ولی عملاً به خروجی درستی نرسیده است. چارچوب کلی همراه با حسابرسی عملیاتی که باید صورت گیرد، جزءموضوعاتی بود که امروز در دولت مطرح شد.

وی عنوان کرد: آنچه در طول یکشنبه و امروز چهارشنبه به تصویب رسید، شامل تصمیم‌گیری در خصوص چهار مورد از مصوبات شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی بود که عبارت‌اند از: بودجه سال ۱۴۰۴ سازمان‌های مناطق آزاد تجاری، صنعتی و اصلاحیه بودجه ۱۴۰۳، تعرفه هزینه خدمات مناطق ویژه اقتصادی برای سال ۱۴۰۳، اصلاح موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادی لرستان، ایجاد تدابیر جهت بازمهندسی رویکردها در مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی بود که تصویب شد و مقرر شد وزارت امور اقتصادی و دارایی، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، پیشنهاد خودش را برای تعرفه هزینه خدمات خود را برای سیر مراحل مربوطه ارائه کند.

مهاجرانی اظهار کرد: موضوع دیگر تعیین نماینده و اعلام نظر دولت جمهوری اسلامی در مورد طرح اصلاح اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی بود که ضمن مخالفت سازمان اداری و استخدامی و معاونت راهبردی و امور مجلس به عنوان نماینده تصویب شد و مقرر شد وزارت نفت پیشنهاد مربوط به لایحه اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی را در اسرع وقت به دولت ارائه کند.

مجوز ترخیص ۲۵۰۰ دستگاه آمبولانس تویوتا صادر شد

وی ادامه داد: موضوع بعدی تعیین نماینده و اعلام نظر دولت در خصوص مصوبه مشترک کمیسیون‌های عمران و اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره طرح اصلاح قانون بیمه تأمین اجتماعی، بیمه اجتماعی حمل و نقل بار و مسافر بین‌شهری بود که ضمن موافقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت راهبردی و امور مجلس رئیس جمهور به عنوان نماینده دولت معرفی شدند. همچنین آیین‌نامه اجرایی بند پی ماده ۵۵ قانون برنامه هفتم که مربوط به بیمه حرف مندان نظام مهندسی فاقد هرگونه بیمه بود، مطرح شد و مقرر شد سازمان برنامه و بودجه حکم مربوط به این بند را به عنوان حکم غیرقابل اجرا در لایحه مربوط پیش‌بینی کند.

سخنگوی دولت گفت: اساسنامه سازمان نهضت سوادآموزی و آموزش مستمر همگانی بود که مقرر شد سازمان امور اداری و استخدامی طبق ماده ۱۰۵ برنامه هفتم که لازم است ساختار کوچک شود، به آن رسیدگی کند. همچنین تعیین تکلیف بدهی وام ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه، بابت بدهی شرکت‌ها از محل اجرای طرح انتفاعی خاتمه‌یافته و تکمیل واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر تصویب شد.

وی افزود: موضوع بعدی مجوز ورود و ترخیص ۲۵۰۰ دستگاه انفولانس تیپ بی تویوتا با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی بود که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اصلاحات تصویب شد. همچنین تعیین هزینه حق ثبت‌نام آزمون‌های ۱۴۰۵ برای آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی استخدامی تصویب شد.

مهاجرانی اظهار کرد: موضوعات دیگر مطرح‌شده توسط وزارت دادگستری، شامل لایحه بین‌المللی تعیین صلاحیت محاکم ایرانی برای رسیدگی به جنایات بین‌المللی بود که به تصویب رسید. موضوع دیگر اصلاح قانون تأسیس صندوق‌های بیمه همگانی بود که مقرر شد وزارت اقتصاد و امور دارایی لایحه مربوط به صندوق خسارات جنگ را ارائه دهد. همچنین اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند ۳ ماده ۸۹ قانون برنامه هفتم تصویب شد.

یکشنبه برنامه اقتصادی دولت برای آرایش جدیدی که در آن قرار گرفتیم، ارائه خواهد شد

سخنگوی دولت در خصوص موضوع جابجایی دانش آموزان و لزوم حفظ جان آنان، اظهار کرد: با توجه به اینکه طبیعتاً موضوع جابجایی دانش‌آموزان و دانشجویان جزء موضوعات مهم است و حتماً باید به آن توجه ویژه شود، وزارت بهداشت، درمان، آموزش پزشکی و علوم تحقیقات و فناوری موظف شدند تا در خصوص تضمین صلاحیت کافی رانندگان و جلوگیری از خواب‌آلودگی آن‌ها بررسی‌های کافی انجام دهند. همچنین در مورد شرکت‌هایی که خدمات به آن‌ها سپرده می‌شود، دقت ویژه‌ای لحاظ شود. طبیعتاً عین همین موضوع در آموزش و پرورش نیز رعایت می‌شود. در هر سانحه‌ای که رخ می‌دهد، خانواده‌های زیادی داغدار می‌شوند و این موضوع برای هیچکس قابل پذیرش نیست، لذا تمهیدات ویژه‌ای برای دستگاه‌های مجری این موضوع پیش‌بینی شد تا مسئولین خود را موظف به پیگیری کنند و سپس گزارش آن را ارائه دهند.

مهاجرانی در خصوص تاب آوری مردم در خصوص اسنپ بک اظهار داشت: در خصوص جشن‌های ملی، پس از قهرمانی فرزندان ما در حوزه‌های مختلف ورزشی از جمله کشتی که دل همه مردم را شاد کرد، و همچنین در حوزه‌های علمی که نخبگان ما درخشیدند، موضوع جشن‌های ملی مطرح شد. آقای رئیس‌جمهور دستور برگزاری مراسمی را داده‌اند که بتواند مردم را به جز در حوزه اقتصاد که در حال انجام است، در حوزه اجتماعی و فرهنگی شاداب نگه دارد و موضوع نشاط اجتماعی در دستور کار همه استانداری‌ها و دولت قرار دارد.

سخنگوی دولت در خصوص افزایش قیمت کالاهای ضروری مورد نیاز مردم تصریح کرد: دولت مکلف است در خصوص حفظ معیشت مردم، همان‌گونه که رئیس‌جمهور بارها تذکر داده‌اند، برنامه خود را آماده کند. این برنامه در حال نهایی شدن است و ان‌شاءالله یکشنبه برنامه اقتصادی دولت برای آرایش جدیدی که در آن قرار گرفتیم، ارائه خواهد شد. پس از تصویب، وظایف هر وزارتخانه مشخص خواهد شد تا مردم آسیب کمتری ببینند. مضافاً موضوع کالابرگ نیز مورد تأکید رئیس‌جمهور است که ان‌شاءالله اجرایی خواهد شد.

مهاجرانی در رابطه با مسکن ملی بیان کرد: طبیعتاً موضوع مسکن از مسائل مهم مردم است و موجب سنگینی در معیشت مردم می‌شود و این موضوع هموار شود طبیعتاً حجم فشار بر مردم بسیار کاهش پیدا خواهد کرد، لذا وام‌های بلندمدتی که توسط بانک‌های عامل پیش بینی می شود نیز فشار را کاهش می‌دهد. وزارت مسکن و شهرسازی نیز وظیفه ویژه دارد تا موضوع را پیگیری کند. بخشی از هزینه‌ها مربوط به آماده‌سازی زمین است که از قبل انتخاب شده بود و هزینه‌های بالایی به همراه دارد که باید دست به دست هم بدهیم و آن را حل کنیم.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص آنکه باید آورده مردم برای تهیه مسکن متناسب با درآمد آنها باشد اظهار کرد: اجازه دهید از وزارت خانه مربوط این بخش پیگیری کنم و آن را اعلام کنم.

وی در خصوص بازگشت ۱۲۰ نفر هموطنانمان از ایالات متحده گفت: ۱۲۰ نفر از هموطنان ما طبق اعلام وزارت امور خارجه، اصطلاحاً از سوی ایالات متحده برگشت خوردند و طبیعتاً آغوش میهن برای فرزندان خود باز است. مسلماً بررسی‌های امنیتی توسط دستگاه‌های مربوطه بررسی‌های امنیتی لازم را انجام خواهند داد و این عزیزان از قطر به ایران منتقل خواهند شد و جزئیات آن را بعداً اعلام خواهیم کرد.

مهاجرانی در خصوص وضعیت توافق نامه اخیر ایران با آژانس با وجود فعال شدن مکانیسم ماشه، اظهار کرد: تمامی اقدامات دستگاه دیپلماسی در راستای منافع ملی و جلوگیری از فشار اضافی انجام می‌شود. در موضوع اسنپ بک ابزار سیاسی به اهرم فشار تبدیل شده است و طبیعتاً اقدامات ایران با آژانس در چارچوب منافع ملی است و بود و نبود بازرسان در همین چارچوب است.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در رابطه با چگونگی فراهم آمدن زیرساخت‌های بازگشت ایرانیان تا پایان سال جاری اظهار کرد: موضوع بازگشت ایرانیان و دادن فرصت به کسانی که حتی نمی‌خواهند به صورت دائم به ایران بیایند و می‌خواهند به صورت موقت به ایران سفر کنند و بازگردند، از جمله موضوعاتی است که بارها در دولت و حتی در دولت‌های مختلف مطرح شده است، زیرا هیچ کشوری دوست ندارد فرزندان او در جای دیگری باشند نتوانم به کشور خود بیایند برای همین جهت در جلسه ای به حضور معاون اول برای همین موضوع برگزار شد «شورای ایرانیان خارج از کشور» فعال شده است و انشالله زیرساخت‌های لازم که طبیعتاً بررسی‌های امنیتی در صورت لزوم و نیز بررسی‌های حقوقی چرا که بسیاری از مسائل امنیتی نیست و ممکن است شخصی صرفاً یک شاکی خصوصی مثلاً در موضوع ارث داشته باشد.

وی ادامه داد: آنان صرفاً فرزندان ما هستند که در جای دیگری زندگی می‌کنند، لذا حضور امنیتی نکنیم و انشالله بستر امنی برای بازگشت آنان به ایران و یا سفر آزادانه به کشور را فراهم کنیم.

مهاجرانی در پاسخ به سوالی درباره چگونگی بازیابی توانمندی هسته‌ای کشورمان بعد از جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: این موضوع باید در شورای عالی امنیت ملی مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد، با توجه به اینکه صرفاً موضوع دولت نیست و فراتر از دولت است. طبیعتاً این شورا موضوع را بررسی خواهد کرد و هر نتیجه‌ای که جمع‌بندی شود، به اطلاع مردم عزیز ایران خواهد رسید.

وی ادامه داد: در پاسخ به سوالی درباره کاهش درآمدهای دولت و تدبیر دولت در بودجه سال آینده اظهار کرد: از پاییز گذشته که موضوع انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده مطرح بود و پیش‌بینی‌ها بر این بود که لابی صهیونیستی ممکن است فشار بیشتری وارد کند، دولت سناریوهای خود را فعال کرد. طبیعتاً همانند قوانین سناریونویسی، سناریوهای بدبینانه، خوشبینانه و متوسط نوشته شد و آنچه که در طول ۱۲ روز دفاع مقدس شاهد بودیم، نتیجه همان عملکرد بود. این رویکرد ادامه یافت و پس از دفاع مقدس ۱۲ روزه نیز مسیر ادامه پیدا کرد و با بررسی نقاط قوت و ضعف آن مدت، برنامه دولت آماده شد و به دولت ارائه می‌شود.

مهاجرانی متذکر شد: همان‌گونه که عرض کردم، روز یکشنبه ارائه خواهد شد و ان‌شاءالله پس از تصویب، هر یک از وزارتخانه‌ها متناسب با دستورالعمل‌های طراحی‌شده و وظایف جدید، مسیر را دنبال خواهند کرد تا شاهد سهولت بهتر امور و کاهش فشار بر معیشت مردم باشیم. مضافاً، سیاست‌های تسکینی دولت مانند ارائه کالا برگ نیز ادامه خواهد داشت.

سخنگوی دولت گفت: وی در مورد برنامه‌های دولت برای ۱۵۰۰ سالگرد میلاد حضرت رسول اکرم (ص) گفت: این موضوع به هر حال برای همه مسلمانان اهمیت داشت و به ابتکار جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. ما امیدوار هستیم که بر پایه مهری که از حضرت رسول آموخته‌ایم، وحدت مسلمانان را بیشتر شاهد باشیم. گردهمایی‌هایی در این ایام برگزار شد و ان‌شاءالله همه ما از آن بهره‌مند شویم.

سخنگوی دولت گفت: در رابطه با طرح موضوع استیضاح برخی وزرا در مجلس، موضوع وضعیت اقتصادی مردم لزوماً با استیضاح وزرا معنادار نخواهد شد.

وی افزود: استیضاح وزرا جزو حقوقی است که مجلس محترم جمهوری اسلامی در اختیار دارد و می‌تواند نسبت به جمع‌بندی و انجام آن اقدام کند.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: اما در شرایط کنونی، موضوع اصلی دولت حفظ معیشت مردم، آرامش روانی، ثبات اجتماعی و تاب‌آوری ذهنی مردم است و عملکرد وزرا نیز بر همین مبنا سنجیده خواهد شد.