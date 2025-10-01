به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش جامع آسیبشناسی موسسات پژوهشی که توسط کارگروه نظارت و ارزیابی مؤسسات پژوهشی مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت عتف و با تحلیل ۲۰ گزارش نظارتی و ارزیابی که طی سال ۱۴۰۳ تدوین و به معاونت پژوهشی ارسال شده بود، در بیست و یکمین جلسه کارگروه تخصّصی نظارت و ارزیابی مؤسسات پژوهشی بررسی و تایید شد.
یافتههای این گزارش که بر پایۀ مدل و روششناسی علمی تدوین شده است، به مهمترین مسائل و چالشهای مطرح در بازدیدهای تخصّصی از مؤسسات پژوهشی میپردازد.
با تائید کارگروه تخصّصی نظارت و ارزیابی مؤسسات پژوهشی، میتوان از محتوا و روششناسی گزارش ارائهشده برای تصمیمگیریهای بعدی این حوزه، استفاده کرد.
مقرر شد مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف گزارش جامع آسیبشناسی موسسات پژوهشی را برای تصمیمسازی به معاونت پژوهشی وزارت ارسال کند.
