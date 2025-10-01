ملوان و خیبر؛ جدالی برای پیشتازی در لیگ برتر فوتبال

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - رضا اکبری: در ادامه رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور جام خلیج فارس و از هفته ششم این دوره از رقابت ها تیم فوتبال ملوان بندرانزلی از ساعت ۱۷:۱۵ روز پنجشنبه دهم مهرماه در ورزشگاه زنده یاد سیروس قایقران این شهر ساحلی میزبان تیم فوتبال خیبر خرم آباد است.

ملوانان در حالی به مصاف تیم فوتبال خیبر خرم آباد می روند که در چهار بازی گذشته موفق شدند ۲ بار با نتیجه پیروزی زمین بازی را ترک کنند و ۲بازی آنان نیز به کسب نتیجه تساوی ختم شد به نوعی که در دیدار ملوانان مقابل خیبر خرم آباد در ۲۳ آذر سال ۱۴۰۰ و از هفته دهم از رقابت های لیگ دسته یک فوتبال کشور جام آزادگان ۲ تیم به نتیجه تساوی یک بر یک رضایت دادند و در ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ نیز نتیجه بازی ۲ تیم در هفته بیست و هفتم از رقابت های فوتبال جام آزادگان بدون رد و بدل شدن گلی از دروازه ها باز هم به تساوی انجامید.

اما تیم فوتبال ملوان بندرانزلی پس از صعود به لیگ برتر فوتبال کشور در خرداد ماه ۱۴۰۱ در برابر تیم خیبر خرم آباد صف آرایی نداشت تا اینکه خیبری ها در ۱۶ خرداد ۱۴۰۳ راهی لیگ برتر فوتبال شدند و این بار دو تیم در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال کشور در ۱۲ آذر ۱۴۰۳ مقابل یکدیگر صف آرایی کردند که این بازی با نتیجه ۳ بر ۱ به نفع ملوانان به پایان رسید تا خیبری ها متحمل یک شکست خانگی شوند و در بازی برگشت نیز ملوان بندرانزلی در هفته ۲۶ لیگ برتر فوتبال میزبان تیم خیبر خرم آباد بود که آن دیدار نیز با شکست تیم مهمان و با نتیجه ۳ بر صفر به سود ملوانان خاتمه یافت.

تیم فوتبال ملوان بندرانزلی در فصل جاری و در هفته اول رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور مقابل تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان به نتیجه تساوی یک بر یک رضایت داد و در هفته دوم این رقابت ها توانست با نتیجه یک بر صفر در ورزشگاه خانگی فولاد خوزستان تیم میهمان را از پیش رو بردارد اما در هفته سوم بازیها در مقابل چادرملواردکان یزد با نتیجه مساوی بدون گل در یک بازی خارج از خانه متوقف شد و دیدار این تیم مقابل گل گهر سیرجان نیز به شکست خانگی ملوانان انجامید اما در دیدار هفته پنج برابر پرسپولیس تهران با تساوی مقابل سرخ پوشان پایتخت توانست یک امتیاز ارزشمند خارج از خانه را به انزلی بیاورد.

تیم فوتبال خیبر خرم آباد نیز در هفته اول رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور میزبان تیم فوتبال مس رفسنجان بود که در یک بازی خانگی با نتیجه ۳ بر ۲ مقابل تیم میهمان نتیجه بازی را واگذار کرد و در هفته دوم رقابت ها نیز در برابر تیم فوتبال آلومینیوم اراک تن به شکست یک بر صفر داد اما درهفته سوم بازی ها و در یک بازی خانگی در مقابل تیم فوتبال فجر سپاسی توانست با نتیجه مساوی یک بر یک امتیاز بازی را تقسیم کند.

تیم فوتبال خیبر خرم آباد در هفته چهارم بازی ها در خوزستان میهمان تیم فولاد بود که با نتیجه یک بر صفر شکست خورد و در هفته پنجم رقابت های لیگ برتر و در مقابل تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان اصفهان نیز تن به شکست یک بر صفر داد.

تیم فوتبال ملوان بندرانزلی با کسب ۶ امتیاز از پنج بازی گذشته جایگاه نهم جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال را از آن خود کرده است و تیم فتبال خیبر خرم آباد نیز در حال حاضر با کسب ۷ امتیاز از ۵ بازی انجام شده رده ششم جدول رده بندی را از آن خود کرده است.

ملوانان در هفته هفتم رقابت ها روز پنج شنبه ۲۴ مهرماه در یک بازی خارج از خانه در تبریز باید به مصاف تیم فوتبال تراکتور سازی بروند و خیبر خرم آباد نیز روز جمعه ۲۶ مهرماه میزبان تیم فوتبال پرسپولیس تهران خواهد بود.