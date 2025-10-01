به گزارش خبرنگار مهر، هیئت مدیره باشگاه استقلال پس از شکست یک بر صفر این تیم مقابل المحرق بحرین در هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا، تصمیم جدی به قطع همکاری با ریکاردو ساپینتو گرفت. بر اساس برنامه‌ای که پیش از این مسابقه تعیین شده بود، مدیران باشگاه به سرمربی پرتغالی هشدار داده بودند که در صورت شکست، جایگاه او در استقلال از دست خواهد رفت.

اکنون مدیران استقلال به دنبال مذاکره و تفاهم با ساپینتو هستند تا با پرداخت مبلغ کمتری نسبت به رقم قرارداد، او را از این تیم جدا کنند. با این حال، موضوع مالی همچنان بزرگ‌ترین چالش در این مسیر است.

ساپینتو علاوه بر قرارداد جاری، همچنان بابت نخستین دوره حضورش در استقلال در فصل بیست و دوم لیگ برتر نزدیک به ۵۹۰ هزار دلار از این باشگاه طلبکار است و در صورت اخراج دوباره، آبی‌پوشان باید مبلغ قابل توجهی را به عنوان غرامت به او بپردازند. همین مسئله باعث شده مدیریت استقلال برای اتخاذ تصمیم نهایی دچار تردید شود.