نورمحمدی: جوانان تربیت شده در اعتکاف،هسته سخت انقلاب اسلامی خواهند بود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم نور محمدی صبح پنجشنبه در نشست هم‌اندیشی برگزارکنندگان مراسم عبادی اعتکاف استان فارس با ابراز خرسندی از دغدغه‌مندی برگزارکنندگان برای مراسم اعتکاف، حتی صد روز پیش از برگزاری آن، اعتکاف را مکانی برای تولید نیروهای متعهد دانست و گفت: انجام کارهای بزرگ نیازمند اذن و فراهم شدن زمینه است و اعتکاف این زمینه معنوی را مهیا می‌کند.

نقد نظام تربیتی مبتنی بر پاداش و تنبیه لحظه‌ای

وی با اشاره به آموخته‌های خود از استادان حوزه تربیت، نظام تربیتی مؤثر را نظامی دانست که از تکیه بر تشویق و تنبیه لحظه‌ای پرهیز کند و سپس افزود: هدف غایی نظام تربیتی، پرورش فردی با توانایی «نه گفتن» و «خودکنترلی درونی» است؛ فردی که عمل صالح را نه از روی ترس یا طمع، بلکه از روی اراده درونی انجام دهد.

نور محمدی برای تبیین اهمیت خودکنترلی، مثالی از یک مربی مهدکودک در ژاپن ارائه داد و افزود: این مربی جعبه شیرینی‌ای در کلاس قرار داده و اعلام کرد هر کودکی که دیرتر شیرینی را بردارد، نزد او عزیزتر است. نتایج مطالعات بعدی نشان داد کودکانی که صبر کرده و دیرتر شیرینی خورده یا اصلاً نخورده بودند، در آینده کار گروهی بهتری داشته، زودتر ازدواج کرده و ثبات شغلی بالاتری کسب کرده‌اند. این مثال نشان می‌دهد که آموزش صبر و بقا، بر مدل تشویق فوری ارجحیت دارد.

وی با تأکید بر اهمیت این اصل در ایام اعتکاف اظهار کرد: کنترل نفس از تقوا بیرون می‌آید، لذا در طول سه روز اعتکاف، مفاهیمی چون تقوا به گونه‌ای تقویت شود که صرفاً به یک توصیه تبدیل نشود.

مسئول قرارگاه تحول اجتماعی کشور با توجه به تحولات جهانی تأکید کرد: کشور نیازمند پرورش انسان‌های قوی است و اعتکاف‌ها باید به سمت اعتکاف‌های هوشمند پیش بروند تا این هدف محقق شود، بنابراین جوانانی که در این مراسم روحانی تربیت می‌شوند، هسته سخت آینده انقلاب اسلامی خواهند بود.