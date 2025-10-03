فلاحی:روند پیشرفت طرح های آبخیزداری ایلام مناسب است

سارا فلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازدیدهای انجام از طرح های آبخیزداری، روند پروژه ها را مناسب عنوان کرد.

وی گفت: عملیات آبخیزداری در منطقه سراب ایوان و حبشی به زودی آغاز شود.

وی افزود: پروژه‌های آبخیزداری در سطح استان به خوبی در حال اجرا هستند. در حال حاضر در منطقه شورابه خوران نیز عملیات جاری است و پروژه آندران نیز در شرف مناقصه قرار دارد.

نماینده مردم ایلام در مجلس با اشاره به گستره فعالیت‌ها، تأکید کرد: در شهرهای مختلف استان از جمله مهران، چوار و سایر نقاط، کارهای بسیار خوبی در حوزه آبخیزداری انجام شده است.

فلاحی اضافه کرد: فاز اول پروژه‌هایی همچون زنجیره که بنده بازدید داشتم، به پایان رسیده و کار در آن منطقه با جدیت توسط همکاران آغاز شده است.

فلاحی در بخش دیگری از سخنان خود از عملکرد مجموعه منابع طبیعی استان تقدیر کرد و گفت: اعتباراتی که در اختیار اداره کل منابع طبیعی استان قرار گرفته، به درستی و با کارایی بالا هزینه می‌شود. آنچه موجب تقدیر است، تلاش مدیران است که حاکی از آن است که در برخی نقاط، کارها بدون تخصیص نقدی نیز در حال پیشبرد است.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت حیاتی این اقدامات برای استان، خاطرنشان کرد: استان ایلام به شدت نیازمند اجرای پروژه‌های آبخیزداری است تا در فصل بارندگی، زمین‌های پایین دست و مناطق مسکونی دچار خسارت‌های ناشی از سیلاب‌ها و آب‌های جاری ناشی از رواناب‌ها نشوند. امیدواریم این روند با همین جدیت ادامه یابد.