صادقی: حضور مردم در انتخابات مختلف نماد مردم سالاری دینی است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صادقی در جلسه ستاد انتخابات استان، با قدردانی از تلاشهای فرمانداران، بخشداران و اعضای ستاد انتخابات، بر نقش بیبدیل مردم در شکلگیری و استمرار نظام جمهوری اسلامی تأکید کرد و افزود: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر پایه جمهوریت و اسلامیت بنا شده و تبلور اراده مردم در فرآیند انتخابات، اصلیترین سرمایه نظام است.
وی به نقش تاریخی مردم در همهپرسی سال ۱۳۵۸ اشاره کرد و گفت: حضرت امام خمینی (ره) با تأکید بر نقش مردم در تعیین سرنوشت خویش، از همان ابتدای انقلاب بر جمهوری اسلامی تأکید داشتند و در اولین گام، مردم نوع حکومت خود را با رأی مستقیم انتخاب کردند.
صادقی با اشاره به اهمیت انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار داشت: این انتخابات، بهعنوان پایینترین سطح مدیریتی کشور، اهمیت زیادی دارد؛ چرا که مردم به طور مستقیم در مدیریت شهری و روستایی مشارکت میکنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان گفت: از زمان پیروزی انقلاب تا کنون، مردم در صحنههای مختلف از جمله انتخابات مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی، حضور پررنگی داشتهاند و این حضور، نماد مردمسالاری دینی است.
صادقی به شرایط اخیر کشور اشاره کرد و گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه، همزمان با مذاکرات، مورد حمله دشمن قرار گرفتیم، با وجود زیادهخواهیهای دشمنان، سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر سه اصل عزت، حکمت و مصلحت استوار است و با همین مبنا، در مذاکرات حاضر شدیم.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان ادامه داد: دشمنان جمهوری اسلامی بهخوبی میدانند که قدرت اصلی کشورمان حضور مردم در صحنه است، همانگونه که بارها تجربه کردهاند، این ملت استوار ایستاده و با انتخاب خود، مسیر کشور را تعیین میکند.
وی، همچنین خواستار برگزاری جلسات مستمر با هیئتهای نظارت در سطح استان و شهرستانها شد و تاکید کرد: تمام زیرساختها و نیازهای سختافزاری باید بررسی و آمادهسازی شود.
صادقی افزود: همچنین افراد داوطلب کاندیداتوری باید بدون وابستگی حزبی و گروهی و با صداقت وارد عرصه شوند تا اعتماد عمومی حفظ شود.
وی خاطرنشان کرد: مردم با ایمان به رهبری و نظام، همواره پای صندوقهای رأی حاضر شدهاند، وظیفه ماست که زمینه مشارکت حداکثری را فراهم کنیم و از افراد شاخص و مورد اعتماد برای ترغیب مردم استفاده کنیم.
معاون استاندار زنجان گفت: تدوین طرحهای امنیتی و نحوه برگزاری جلسات شورای تأمین نیز باید از هماکنون با دقت دنبال شود.
نظر شما