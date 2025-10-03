به گزارش خبرنگار مهر،حجت‌الاسلام ابوالقاسم ابراهیمی نوری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان با تبیین جایگاه جمهوری اسلامی ایران در جهان اسلام، بر نقش بی‌بدیل این کشور در نجات تمدن بشری تأکید کرد و گفت: امروز تمام دشمنان اسلام و قرآن به همین دلیل در مقابل جمهوری اسلامی ایران بسیج شده‌اند اگر امروز دشمنان در برابر ما صف‌آرایی کرده‌اند، به این دلیل است که ایران، مأمن شیعیان امیرالمؤمنین(ع) است.

امام جمعه رودسر با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، از فداکاری‌های نیروهای انتظامی در تأمین امنیت داخلی کشور تقدیر کرد و افزود: این عزیزان با تقدیم شهدا و ایثارگری، آرامش و امنیت را برای کشور به ارمغان آورده‌اند.

حجت‌الاسلام ابراهیمی نوری با اشاره به سالروز وفات حضرت معصومه(س) افزود: برکت حضور ایشان و حرکت تاریخی‌شان برای زیارت امام رضا(ع) موجب شد مرقد مطهر ایشان به حوزه‌ای مقدس تبدیل شود که علما و فرهیختگان بسیاری در آن تربیت شده‌اند.

وی با تأکید بر نقش جمهوری اسلامی در نجات تمدن بشری گفت: فقط جمهوری اسلامی ایران می‌تواند تمدن بشری را نجات دهد به همین دلیل دشمن شبانه‌روز با شکل‌های مختلف، مثلث شوم تشکیل داده است.

امام جمعه رودسر به تشریک مثلث دشمنان پرداخت و افزود: تمدن غرب با محوریت آمریکا، تفکر صهیونیستی با محوریت رژیم اشغالگر و تفکر وهابیت با محوریت برخی کشورهای منطقه، بر جمهوری اسلامی فشار می‌آورند آیا چنین دشمنی که ذرهای رحم ندارد، اهل مذاکره است؟

وی با اشاره به شرایط حساس کشور بر ضرورت اجرای رهنمودهای رهبر معظم انقلاب تأکید کرد و گفت: باید در برابر توطئه‌های دشمنان ایستادگی، تحریم‌های ظالمانه را خنثی و بر توان داخلی برای تأمین نیازهای اساسی مردم تکیه کنیم.

حجت‌الاسلام ابراهیمی نوری با بیان اینکه اتحاد و انسجام ملی مهم‌ترین پشتوانه کشور در برابر دشمنان است، تصریح کرد: مسئولان نیز باید با خدمت صادقانه و برنامه‌ریزی دقیق در مسیر رفع مشکلات معیشتی و تحقق عدالت اجتماعی حرکت کنند.