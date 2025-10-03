به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های هفته ششم لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه امروز جمعه تیم فوتبال پرسپولیس در ورزشگاه شهدای شهر قدس میزبان گل گهر سیرجان بود که این دیدار با تساوی یک به یک به پایان رسید. مهدی تیکدری(۵۷) برای گل گهر و علی علیپور(۷۷- پنالتی) برای پرسپولیس گل زدند.

وحید هاشمیان در نشست خبری بعد از این بازی گفت: هدف مان این بود که در این دیدار به پیروزی برسیم و بازیکنان هم برای رسیدن به برد تلاش کردند اما نتوانستیم از موقعیت ها استفاده کنیم و شرمنده هواداران شدیم که بازهم با شادی ورزشگاه را ترک نکردند.

وی ادامه داد: به نظرم یکی از بازی های خوب پرسپولیس در چند وقت گذشته تاکنون بود. موقعیت های گل و شانس های بزرگ گلزنی داشتیم. طبیعتا هر تیمی مقابل ما بازی می کند بازی بسته انجام می دهد و روی ضدحمله یا اشتباه گل می زند.

او ادامه داد: از تمام بازیکنانم خیلی ممنونم. با تمام وجود نظم و انضباط را رعایت کردند. نکته مثبت بازی، بازگشت مصدومان بود. تعویض هایی که کردیم روی زمان هایی بود که پزشکان تیم به ما دادند. مجبور بودیم از بازیکنان در یک نیمه یا کمتر استفاده کنیم. مثلا اورونوف فقط لازم بود ۱۰ دقیقه بازی کند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس ادامه داد: از تماشاگران هم تشکر می کنم که حضور پیدا کردند. قطعا از مساوی راضی نیستیم و در بازی های آینده محکوم به برد هستیم. امیدوارم بازیکنانی که به تیم ملی می روند با سلامتی کامل برگردند.

او درباره تکرار شعارهای تماشاگران علیه درویش و خودش تصریح کرد: توقع دارم تا روزی که هستم تمام تلاش خود را کنار کادر فنی انجام بدهیم. آنچه مشخص است رشد خیلی خوبی داشتیم. شانس ما اگر گل شود خیلی بهتر می شود. تا روزی که اینجا هستم با تمام قوا و تلاش کار می کنیم. جایگاه پرسپولیس بالای جدول است و باید تلاش کنیم به این جایگاه برسیم.

هاشمیان افزود: ابتدا باید ببینیم چندنفر به تیم ملی دعوت می شوند. این خیلی نقش مهمی دارد. امیدوار هستیم در این مدت، کنعانی زادگان و اوریه بهتر شوند. نفراتی مثل صادقی، عمری و اورونوف هم بهتر شوند. اورونوف حداکثر زمانی که می توانست بازی کند ۱۰ تا ۱۵ دقیقه بود. بازی دوستانه داریم تا درشرایط مسابقه قرار بگیریم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس خاطرنشان کرد: توقع ما و همه تیم ها جز قهرمانی نیست. طبیعی است وقتی تیم خیلی رو به جلو بازی کند دچار ضدحمله هم می شود. امیدوار هستیم در فیفادی بهتر شویم.

وی ادامه داد: فرشاد احمدزاده در نیمه اول کارت گرفت و احتمال داشت کارت دیگری بگیرد. میلاد محمدی روند خوبی را در چند هفته گذشته دارد. ما احمدزاده را تعویض کردیم چون می خواستیم تاکتیک را عوض کنیم و او هم اخراج نشود. خدابنده‌لو در پستی بازی کرد که قبلا هم حضور داشت. محمد عمری پس از مدت ها توانست بازی کند.

هاشمیان ادامه داد: این اتفاق خوبی است که ما علاوه بر اینکه قبلا از پشت محوطه گل می زدیم حالا در داخل ۱۸ قدم هم گلزنی می کنیم و اتفاق رو به جلویی است. قبول دارم در فوتبال همیشه نتیجه مهم تر از هر چیز دیگری است.

وی ادامه داد: علی علیپور با ۴ گل زده در صدر جدول آقای گلی است. اینکه افزایش مهاجم داشته باشیم دلیل نمی شود حتما بیشتر گل می زنیم. درصد گل هایی که در بازی ها داشتیم را با تیم های دیگر مقایسه کنید. من خودم مهاجم بودم و در تمرینات هفته گذشته روی موارد مختلف، کار کردیم. امیدوارم از بازی بعدی نتایج خوبی بگیریم.

وحید هاشمیان در پایان گفت: می دانم بازیکنانم در داخل خودشان با هم صحبت و نقد می کنند و انتظارات را از خودشان بالا می برند. از همه نفرات که بیرون می روند تشکر می کنم. مثلا مرتضی پورعلی گنجی، سرما خورده بود و دچار درد هم شد. ابرقویی نیز همینطور. از تمام بازیکنان تشکر می کنم. از پیام نیازمند که دروازه بان و شخصیت خیلی خوبی دارد تشکر می کنم.