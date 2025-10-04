تصادف خودروی سواری با ۲ موتورسیکلت ۴ مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز برخورد یک دستگاه خودروی سواری با ۲ موتورسیکلت در محدوده سردار جنگل تهران، ۴ مصدوم بر جای گذاشت.

یکی از مصدومان که حال وخیمی دارد دانش آموز دختر و ۲ مصدوم دیگر دو مرد میانسال و مصدوم چهارم راننده سواری ساینا است.