باهنر: اجرای مفاد CFT منوط به رعایت قانون اساسی و قوانین کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نشست خبری با اشاره به اهمیت و ویژگیهای دفاع مقدس، گفت: جنگ همیشه هزینه و خسارت دارد، اما جنگ تحمیلی، جنگی عجیب و متفاوت بود. شاید بعد از جنگ جهانی دوم، انقلاب اسلامی نخستین نظامی بود که با شعار «نه شرقی، نه غربی» به پیروزی رسید.
وی افزود: پیش از پیروزی انقلاب، در طول حدود یک قرن، هیچ درگیری جدی بین ایران و همسایگانش رخ نداده بود و در هر مناقشهای که پیش میآمد، بخشی از خاک کشور از دست میرفت. اما در دفاع مقدس، با وجود جنگی تمامعیار و حمله رژیم بعث عراق که از حمایت همه قدرتهای بزرگ دنیا برخوردار بود، حتی یک وجب از خاک ایران جدا نشد.
باهنر با اشاره به حمایت گسترده کشورهای غربی و شرقی از صدام، گفت: در آن زمان، آواکس آمریکایی، تانک چیفتن انگلیسی، جنگندههای فرانسوی و بمبهای شیمیایی آلمانی در اختیار عراق بود، اما ایران تنها بود؛ ایران و جوانان ایثارگر و مؤمنش که با فداکاری از تمامیت ارضی کشور دفاع کردند. این برای نخستینبار پس از ۱۰۰ سال بود که جنگی تمامعیار علیه ایران رخ داد، اما هیچ بخش از خاک کشور جدا نشد؛ در حالی که زیرساختهای کشور و پالایشگاهها آسیب دیدند و هزاران نفر به شهادت رسیدند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، رهبر فقید حزبالله لبنان، اظهار داشت: شهادت سید حسن نصرالله حادثهای مهم در خاورمیانه بود و انسجام بزرگی در میان ملت لبنان ایجاد کرد. کشوری که پیشتر گرفتار اختلافات طایفهای میان سنیها و شیعیان بود، با رهبری او به وحدت و مقاومت دست یافت.
ما با مجموعهای از ساختارهای ناکارآمد جهانی مواجهیم
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ادامه نشست خبری خود ضمن تسلیت و گرامیداشت یاد شهدا و مجاهدان مقاومت، به مسائل سیاسی و اقتصادی روز کشور پرداخت و گفت: پس از بازگشت تحریمها، برخی جریانها در فضای رسانهای و سیاسی کشور موضوع استعفای رئیسجمهور را مطرح کردند، اما چنین مباحثی مشکلی را حل نمیکند. تحریمهای فعلی که از سوی آمریکا و متحدانش اعمال شده، برخلاف همه کنوانسیونهای بینالمللی است و ما اکنون با مجموعهای از حکومتهای زورگو و ساختارهای ناکارآمد جهانی مواجهیم.
وی با انتقاد از عملکرد نهادهای بینالمللی در برابر اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی افزود: یکی از وظایف اصلی سازمانهای بینالمللی، پیشگیری از درگیری و تجاوز به زیرساختهای حیاتی کشورهاست. با این حال، آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران اقدام کردهاند و نهادهایی مانند آژانس بینالمللی انرژی اتمی و دبیرکل سازمان ملل هیچ واکنشی نشان ندادهاند جز اظهار تأسفهای بینتیجه.
باهنر درباره وضعیت داخلی کشور تصریح کرد: در برههای از تصمیمات برخی مسئولان نگران بودیم، اما امروز بحمدالله در حوزههای دفاعی و امنیتی، انسجام و تمرکز قابلتوجهی در تصمیمگیریها وجود دارد. تمامی اقدامات و مواضع، از جمله اظهارات وزیر امور خارجه، در چارچوب سیاستهای کلی نظام و تحت مدیریت شورای عالی امنیت ملی انجام میشود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با اشاره به حواشی سیاسی پیرامون دولت گفت: باید از تضعیف دولت و تحریک فضای سیاسی کشور پرهیز شود. ممکن است هر مسئولی در کشور خطا یا ضعفهایی داشته باشد، اما باید با سعهصدر و انصاف قضاوت کرد. رئیسجمهور فردی سادهزیست، صادق، متدین و دلسوز است که علاقهمند به خدمت است. البته اداره کشور کاری پیچیده و دشوار است و نیاز به هماهنگی، تجربه و توان مدیریتی بالا دارد.
وزرا باید حضور پررنگتری در میدان عمل داشته باشند
باهنر با تأکید بر لزوم پویایی بیشتر در میان وزرا و مدیران دولتی گفت: وزرا باید حضور پررنگتری در میدان عمل داشته باشند و از بیتفاوتی فاصله بگیرند. اصلاح امور در حوزههای اقتصاد، سیاست و فرهنگ نیازمند جسارت، تحولخواهی و شهامت است. دولتها نمیتوانند همه مشکلات را حذف کنند، اما میتوانند با خردورزی و شجاعت، مسیر اصلاح را پیش ببرند.
وی خاطرنشان کرد: قضیه تضعیف یا تحریک دولت را به کلیات نظام تعمیم نمیدهم، اما همه ما باید در مسیر تقویت انسجام ملی و ارتقای کارآمدی دولت حرکت کنیم.
اجرای مفاد CFT منوط به رعایت قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور است
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره موافقت این مجمع با الحاق مشروط جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون CFT توضیحاتی ارائه کرد و گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیراً با پیوستن ایران به CFT موافقت کرد، اما این تصمیم با یک شرط مهم همراه بود؛ اجرای مفاد این کنوانسیون منوط به رعایت قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور است.
وی افزود: انتقاداتی از سوی برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان نسبت به این تصمیم مطرح شده، اما باید توجه داشت که ورود مجمع تشخیص به چنین موضوعاتی کاملاً در چارچوب قانونی صورت میگیرد. بر اساس ساختار حقوقی کشور، زمانی که مجلس مصوبهای تصویب میکند و شورای نگهبان به آن ایراد میگیرد و مجلس بر مصوبه خود اصرار میورزد، موضوع برای تصمیمگیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع میشود. این پرونده نیز دقیقاً همین مسیر را طی کرده است.
باهنر تصریح کرد: این مصوبه مربوط به مجلس دهم بود و ربطی به مجلس دوازدهم ندارد. نظام حقوقی کشور پیوسته است؛ اگر مجلس جدید با مصوبهای مخالف است، باید آن را اصلاح یا مصوبه جایگزین تصویب کند. سکوت به معنای رضایت از مصوبه پیشین تلقی میشود.
پیوستن مشروط به CFT میتواند بخشی از موانع همکاریهای اقتصادی را کاهش دهد
وی در توضیح دیدگاههای مخالفان گفت: مخالفان معتقد بودند که در شرایط کنونی که کشور با فشارهای اقتصادی و سیاسی و تحریمهای گسترده آمریکا و اروپا مواجه است، پیوستن به این کنوانسیون مصلحت نیست. اما از نظر ما، این تصمیم میتواند در برخی حوزهها به نفع کشور باشد.
باهنر افزود: تحریمهای آمریکا مسئلهای جداست و با پیوستن به CFT بهطور مستقیم حل نمیشود، اما برخی کشورها که مایل به همکاری اقتصادی با ایران هستند، بارها اعلام کردهاند که عدم عضویت ایران در این کنوانسیون، مانع مبادلات مالی و بانکی میشود و هزینههای تجارت را افزایش میدهد. در نتیجه، پیوستن مشروط میتواند بخشی از این موانع را کاهش دهد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به آثار اقتصادی تصمیم اخیر گفت: عدم عضویت در CFT باعث شده هزینه بیمه کشتیها و نقلوانتقال مالی افزایش یابد و فروش نفت با تخفیف یا هزینه بالاتر انجام شود. کشورهایی مانند چین و روسیه نیز بهصورت رسمی از ایران خواستهاند این مسئله را حلوفصل کند تا همکاریهای اقتصادی آسانتر شود.
باهنر خاطرنشان کرد: تصویب مشروط CFT با رعایت قوانین داخلی کشور، هیچ آسیبی به منافع اقتصادی و امنیتی ایران وارد نمیکند و حتی میتواند در برخی زمینهها مزیتهایی برای کشور به همراه داشته باشد.
میانگین کار مفید کارمندان در کشور پایین است
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ادامه با اشاره به چالشهای اقتصادی کشور گفت: امروز دولت با کمبود شدید منابع مالی مواجه است و تقریباً تمام درآمدهای مالیاتی و نفتی صرف پرداخت حقوق کارکنان میشود. در چنین شرایطی، بسیاری از شرکتهای خصوصی نیز با مشکلات اقتصادی روبهرو هستند و برخی کارکنان حتی تا نیمه ماه هم حقوق دریافت نمیکنند.
وی افزود: طبق آمار موجود، میانگین کار مفید کارمندان در کشور پایین است و ساختار اداری بیش از اندازه بزرگ شده است. در حال حاضر حدود ۶ میلیون نفر بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم از دولت حقوق میگیرند. اگر نیروهای شرکتی نیز به بدنه دولت اضافه شوند، فشار مضاعفی بر بودجه کشور وارد میشود.
باهنر با بیان اینکه گسترش بدنه دولت راهحل بیکاری نیست، تصریح کرد: مشکل اشتغال باید از مسیر تولید و سرمایهگذاری حل شود، نه با استخدامهای دولتی. برای مقایسه، در ژاپن با جمعیتی حدود ۱۵۰ میلیون نفر، تنها حدود ۷۰۰ هزار کارمند دولتی وجود دارد، در حالی که ایران با ۸۰ میلیون جمعیت بیش از ۶ میلیون کارمند دارد. این وضعیت پایدار نیست و باید برای آن چارهاندیشی شود.
اختلاف نظر و نقد سازنده، لازمه حکمرانی مطلوب است
باهنر در ادامه با اشاره به ضرورت انسجام و همدلی ملی تأکید کرد: وفاق ملی یکی از ابزارهای قدرت نظام جمهوری اسلامی است، اما این مفهوم نباید به تکصدایی تعبیر شود. اختلاف نظر و نقد سازنده، لازمه حکمرانی مطلوب است.
وی با اشاره به تجربه طولانی خود در مجلس شورای اسلامی گفت: در طول ۲۸ سال حضورم در مجلس، همیشه معتقد بودم که ۹۰ درصد تصمیمات مجلس باید ملی باشد، نه جناحی. بودجه، قانون برنامه و مسائل کلان کشور نباید تحت تأثیر نگاههای سیاسی و حزبی قرار گیرد. اگر نمایندهای بخواهد با تصویب قوانین یا تصمیمات جناحی، دولت را به بنبست برساند، این کار خیانت به نظام جمهوری اسلامی است.
وی افزود: باید از دولت مستقر حمایت شود؛ حتی اگر دولت از جریان سیاسی مورد نظر ما نباشد. تضعیف دولت برای شکست در انتخابات آینده، خلاف منافع ملی است.
آزادی باید در چارچوب عرف و قوانین کشور رعایت شود
در بخش دیگری از نشست، باهنر درباره اظهارات خود پیرامون قانون حجاب توضیح داد و گفت: آزادی باید در چارچوب عرف و قوانین کشور رعایت شود. در همه کشورها برای پوشش، حد و مرزهایی وجود دارد. در ایران نیز رعایت حدود شرعی و عرفی جزئی از قوانین است. اما اینکه برخورد انتظامی و اجباری در این زمینه راهحل باشد، من چنین اعتقادی ندارم.
مجمع با رأی نسبی و نه قاطع، پیوستن مشروط ایران به CFT را تصویب کرد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره بررسی دوباره کنوانسیون CFT در مجمع گفت: رسیدگی به این موضوع به درخواست دولت وقت و با اجازه مقام معظم رهبری مجدداً در دستور کار قرار گرفت. پس از بحثهای طولانی، مجمع با رأی نسبی و نه قاطع، پیوستن مشروط ایران به CFT را تصویب کرد.
او افزود: برخی اعضا همچنان مخالف بودند و رأیگیری با اختلاف اندک انجام شد. شرط اصلی مجمع این بود که مفاد این کنوانسیون فقط در چارچوب قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور اجرا شود. بنابراین، هیچ آسیبی به منافع ملی و امنیت کشور وارد نخواهد شد.
باهنر تأکید کرد: هدف از این تصمیم، کاهش هزینههای اقتصادی و تسهیل روابط مالی با کشورهایی مانند چین و روسیه است. این اقدام ارتباطی با لغو تحریمهای آمریکا ندارد، اما میتواند بخشی از فشارهای اقتصادی را کاهش دهد.
