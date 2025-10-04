دادستان جاسک: ۳ فروند شناور صید غیرمجاز ترال از حوزه شرق جاسک توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر،محمدجواد پارسانیا، دادستان عمومی و انقلاب جاسک گفت: حسب صدور دستور قضایی و در راستای پیگیری مطالبات صیادان در برخورد با صیدهای غیرمجاز، امروز مامورین پایگاه دریابانی جاسک اقدام به توقیف سه فروند شناور که در حال صید غیرمجاز ترال کردند.

پارسانیا اعلام کرد: در این راستا هفت نفر متهم دستگیر و پرونده قضایی تشکیل و در حال رسیدگی است.

دادستان جاسک اظهار کرد: ضمن تشکر از مجموعه دریابانی و یگان حفاظت شیلات ،دستگاه های متولی باید بصورت مستمر اقدامات متخلفین را رصد تا متخلفین فرصت تخریب محیط زیست را نداشته باشند.

پارسانیا گفت: در راستای اجرای قوانین و حمایت از صیادانی که با رعایت قوانین فعالیت میکنند،با صیدهای غیرمجاز بصورت قاطعانه برابر مقررات اقدام خواهد شد.