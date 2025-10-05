  1. استانها
نظری: اعزام بیش از ۲۶۰۰ دانش‌آموز گلستانی به اردوی راهیان نور

گرگان- مدیرکل آموزش و پرورش گلستان از اعزام دو هزار و ۶۰۰ دانش‌آموز گلستانی به اردوی راهیان نور خبر داد و گفت: این دانش آموزان در قالب ۶۰ کاروان اعزام می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت‌اله نظری، مدیرکل آموزش و پرورش گلستان، اظهار کرد: در آبان‌ماه امسال، بیش از دو هزار و ۶۰۰ دانش‌آموز گلستانی در قالب ۶۰ کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور اعزام خواهند شد. این سفرهای فرهنگی و تربیتی فرصت مغتنمی برای آشنایی نسل جوان با ارزش‌های دفاع مقدس و رشادت‌های رزمندگان است.

وی همچنین افزود: علاوه بر دانش‌آموزان، ۱۲ کاروان از فرهنگیان استان نیز به این مناطق اعزام خواهند شد. این برنامه با همکاری سپاه نینوا به منظور تقویت روحیه جهادی و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل آینده اجرا می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان گفت: این اعزام‌ها ضمن فراهم آوردن تجربه‌ای معنوی و آموزشی، به تقویت انسجام ملی و ترویج فرهنگ دفاع مقدس در میان دانش‌آموزان و فرهنگیان استان کمک شایانی خواهد کرد.

