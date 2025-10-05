افتتاح بر خط الحاق ۲۸۳ دستگاه واگن باری و مسافری با حضور پزشکیان

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح بر خط طرح‌های وزارت راه و شهرسازی و الحاق ۲۸۳ دستگاه واگن باری و مسافری به چرخه حمل و نقل کشور با حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهور و فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی برگزار شد.

در حال تکمیل...